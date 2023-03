¿Muy caro para ser suplente? Vuelve dilema sobre futuro de Yerry Mina

Desde la llegada del técnico Dyche a Everton, Yerry Mina es aclamado suplente. Y eso no sería tan grave al interior del club si no fuera uno de los mejor pagados de la plantilla. Puede ser un lujo caro.

El único problema que no tiene el zaguero caucano es actitud. Juegue o no se mantiene siempre optimista y positivo sobre la posibilidad de mostrarle a su DT que cuando sus antecesores apostaban por él estaban en lo cierto. Pero puede no ser suficiente.

Según 'The Athletic', el futuro del colombiano estaría lejos de Goodison Park: "Yerry Mina, Abdoulaye Doucoure, Tom Davies, Andros Townsend, Seamus Coleman, Asmir Begovic y Andy Lonergan no tienen contrato este verano. Se deben tomar decisiones sobre los jugadores de préstamo Conor Coady y Ruben Vinagre. Sería una gran sorpresa si este último se quedara", detalló sobre la futura renovación.



Y aquí viene el complejo asunto de la plata: "incluso perder a Mina y Davies daría como resultado un ahorro estimado de alrededor de 150 mil libras esterlinas por semana", un detalle no menor para un club en serio riesgo de descenso.



Esa es la presión que a todos los tiene contra las cuerdas: la salvación no obliga pero si se hunde todo, con plan de estadio en el medio, la barrida sería total y afectaría al colombiano. La lucha todavía es larga en la temporada. Pero el futuro de Mina no es para nada alentador.