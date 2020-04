¡Entre los mejores de la década! Cuadrado sobresale en equipo ideal

⚜️ FIORENTINA OF THE DECADE ⚜️

2⃣0⃣1⃣0⃣➖2⃣0⃣2⃣0⃣



System: 4⃣-3⃣-3⃣



Frey

Cuadrado, Gonzalo, Astori, Pasqual

Castrovilli, Pizarro, Borja Valero

Jovetic, G. Rossi, Mutu#ViolaArt by @elfalso92 🎨#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/LcQLD2u6T2