Falcao no la pasa bien en Turquía: se perdería los últimos partidos

Una temporada difícil está teniendo Radamel Falcao García con Galatasaray. A pesar de que ha marcado goles en Turquía, el colombiano ha sufrido varias lesiones que lo han dejado fuera de la cancha por varios días y su ausencia se hace notar en el equipo, pues la clasificación en la tabla general lo certifica.

La última lesión que sufrió el 'Tigre' fue el pasado 21 de junio, la cual lo ha dejado varias fechas sin jugar y podría perderse lo que resta de temporada: "No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", explicó Fatih Terim, DT del Galatasaray.

Falcao ha participado en 16 juegos de los 32 que ha disputado el equipo turco en la presente temporada, 13 de estos han sido como titular y en total lleva anotados 10 goles, una estadística que preocupa en el entorno del equipo, puesto que se ha perdido la mitad de los encuentros debido a las molestias físicas.