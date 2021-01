¿El 2021 será el año del adiós a la élite para Falcao García?

Falcao García pasa por momentos difíciles. Sus constantes lesiones no han dejado que el colombiano pueda consolidarse en el Galatasaray, con el que va por su segunda temporada. En Turquía se cansaron de lo poco que juega y el largo tiempo que ha estado ausente por sus problemas físicos y médicos.



Aunque su olfato goleador no está en discusión: marcó 5 goles en los 8 partidos de Superliga turca que ha podido disputar (426 minutos), con un promedio de gol cada 85 minutos. En el equipo de Estambul el goleador es el senegalés Mbaye Diagne, quien ha jugado 12 partidos (630 minutos) y tiene 6 anotaciones, una más que el ‘Tigre’. Su promedio, sin embargo, es de un gol cada 105 minutos.



A sus 34 años, Radamel ha estado mucho tiempo lesionado, es por eso que se ha perdido también partidos importantes con la Selección Colombia, tanto amistosos como oficiales por Eliminatorias. Y ante la paciencia que se está agotando en Galatasaray, su nombre empieza a sonar para ligas emergentes, como China y especialmente Estados Unidos.



Por eso surge la pregunta: ¿el 2021 será el año del adiós de Falcao al fútbol de élite? Y la respuesta parece ser un sí, pues la prensa turca asegura que Radamel tendría como máximo seis meses para continuar en Galatasaray. Si no consiguen su salida en la ventana del mercado de enero, le dejarán terminar la segunda temporada y buscarán una desvinculación del colombiano.



La MLS sería la apuesta. Aunque también sonó para el fútbol asiático: a China se le suma el balompié árabe.



En Europa no hay un equipo interesado en Falcao para el futuro, básicamente por tres pilares: su edad, su físico y su salario. Los grandes buscan las figuras del momento, más jóvenes y sanos; y los equipos de media tabla no tienen músculo económico para pagar un delantero de su estirpe…porque sigue siendo eso, un artillero.



Y ante una inminente salida de Europa, Falcao pasaría a ser segunda opción en la Selección Colombia. Puede que lo sigan convocando a las primeras jornadas de clasificatorias en este 2021; más, si se tiene en cuenta que nombrarán nuevo entrenador y necesitará de los referentes para encaminar las Eliminatorias y fortalecer el grupo.



Sin embargo, Falcao ya no es titular fijo. No lo era tampoco con Carlos Queiroz y no lo será con Reinaldo Rueda o cualquier otro entrenador. Además, la Selección pasa por un cambio generacional y tiene delanteros que se destacan en otras ligas europeas.



Duván Zapata se perfila como el heredero de Falcao. Sus goles en Atalanta, sus 100 goles con clubes italianos, su poder en el área y su importancia colectiva, lo convierten en el indicado para comandar el ataque de Colombia en las Eliminatorias y la Copa América.



Detrás de Zapata, hay otros delanteros que podrían superar a Falcao en la Selección. Por físico y juventud, no por jerarquía. En la fila están Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos, Jhon Córdoba y Luis Suárez, entre otros, sueñan con consolidarse en la Tricolor y dejar que Falcao se aleje con la tranquilidad de que deja un legado y un ejemplo a seguir.