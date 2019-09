La comparación de Falcao con Galatasaray y su razón de escoger el club

Falcao García ya entrena con sus compañeros en Galatasaray y tuvo sus primeras palabras como jugador del equipo turco. El colombiano espera jugar este viernes y debutar con el equipo.



Además, hizo una comparación del conjunto de los leones y contó las razones de por qué escogió a Galatasaray como su club en esta temporada.

Ofertas y razones para llegar...



“Desde principio de junio había interés de Galatasary, nunca dudé en aprovechar esta oportunidad. Es el más grande de Turquía. El entrenador tiene ambición de ganar y tiene una de las mejores hinchadas del mundo, era una oportunidad para seguir en el más alto nivel de mi carrera. Tenía ofertas de otros países de Europa, de Turquía no. La ilusión de poder venir a un club así que quiere seguir creciendo y aumentando su leyenda, para mí es importante. Quiero jugar Champions y quiero crecer, llegar aún más lejos y tenemos la misma ambición”.



Su llegada y la comparación del Galatasaray...



“Nos hemos encontrado con una ciudad fantástica y maravillosa, las referencias sobre Estambul eran muy buenas y lo pude comprobar en mi llegada. El recibimiento fue algo inolvidable, por eso quería que viniera mi familia para que lo viviera. La pasión con la que viven el fútbol y diariamente es muy similar a lo que es Suramérica y Colombia, por eso me siento tan identificado”.



Su debut en Turquía...



“He estado entrenando esta semana, ya lo venía haciendo en Mónaco y estoy a disposición del técnico para jugar este viernes. Estoy muy feliz y agradecido. En todo momento me mostraron el cariño y afecto, espero darles muchas alegrías con goles y títulos. También quiero que el fútbol turco sea aún más grande en Europa, tiene la pasión más grande del mundo”.