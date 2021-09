‘Todos soñamos con un partido de esos’: Danilo Arboleda se confesó

El triunfo 2-1 del modesto Sheriff Tiraspol, de Moldavia, sobre Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu por la segunda fecha del Grupo D de la ‘Champions League’ le dio la vuelta al mundo.

No fue solo la histórica victoria en territorio español –con goles de Djasur Yakhshibaev y Sebastien Thill– sino que después de ella el conjunto moldavo es líder de la llave con 6 puntos, tras vencer en su debut 2-0 al Shajtar Donetsk, de Ucrania, en una llave que completa el Inter de Milán de Italia.



A Colombia también le tocó una parte de esta hazaña, ya que dos futbolistas vallecaucanos: el defensor central Danilo Arboleda y el extremo Frank Castañeda militan en este sorprendente club que dirige el ucraniano Yuriy Vernydub.



Danilo Arboleda, de 28 años, llegó el pasado febrero a ese conjunto, tras jugar con Deportivo Cali (campeón en la Liga I-2015), Patriotas, América, Equidad y Pasto. En el momento conforma una dupla inexpugnable junto al peruano Gustavo Dulanto.



En una amplia entrevista con FUTBOLRED, el jugador nacido en San Antonio de los Caballeros corregimiento de Florida, explicó con la amabilidad de siempre que “todos soñamos con jugar un partido de esos, me tocó a mí y a mis compañeros, seguir trabajando porque pusimos la vara muy alta, siguen cosas mejores y más importantes, tenemos que luchar por eso y lo que queremos es clasificar”.



En cuanto a lo que pensaban en el previo, dijo que “jugar de visitante con un equipo grande es complicado, pero lo que hacemos nosotros es trabajar en silencio, sin mucha bulla, con tranquilidad y humildad, se logró en el partido con un equipo humilde, trabajador, luchador y gracias a Dios se dieron las cosas así para poder ganar el compromiso. Antes de salir a la cancha hablamos de que había que mantener lo que se venía haciendo siempre, jugando con amor, en partidos anteriores así lo hicimos, compañeros corriendo así tuvieran calambres, eso es amor y se debe valorar, porque es luchado, pero también dijimos que esto no termina allí y tenemos que seguir así”.



Sobre el aporte que ha hecho el entrenador ucraniano, afirmó que “el amor que le pone a los jugadores y al fútbol, siempre dice que demos todos lo mejor, con equipos grandes nunca se ve inferior a los demás, es la mentalidad que nos imprime a los futbolistas y eso se ve reflejado en el campo”.



En cuanto a los factores que le han potenciado en el Sheriff, señaló que “mejorar la salida en el juego, acá se basa en eso, se tiene mucha movilidad para crear espacios a otros compañeros, en eso he aprendido mucho, siempre entrando firme, hablamos con Gustavo (Dulanto) de siempre tratar de sacar el cero, que no nos hagan gol, en eso he aprendido mucho. Y la calidad de jugadores que tenemos, con mucha técnica, con personalidad, y se ve un equipo con amor al trabajo”.



También se refirió a lo que les comentó a sus compañeros durante y después del partido: “Disfrutemos este momento que es hermoso, todos los días no se juega contra el Real, hagamos lo que sabemos hacer, salir jugando desde atrás, así se dio el primer gol, en una linda jugada”.



De igual forma, dedicó unos minutos para hablar de su buen trabajo ante la delantera del conjunto ‘merengue’: “En los entrenamientos siempre nos fortalecemos en eso, que sea difícil que nos hagan gol en pelota quieta o en movimiento, eso lo trabajamos día a día, nos han hecho tres goles en lo que va de la ‘Champions’, hicimos cambiar el juego del Real Madrid, que apeló a los centros, y allí nos hicimos fuertes nosotros, ganándoles esas bolas”.



Arboleda considera que entre los jugadores más habilidosos del plantel están Jasurbek Yakhshiboev, Frank, Kolovos, Adama Traoré y Sebastien Thill. “En el equipo en conjunto se vio ayer que todo mundo corre, todo mundo baja, todos pasan la línea del gol, el desequilibrio es grupal por lo que hacemos todos”, añadió.



En cuanto a la forma en que se ayuda con el también colombiano Frank Castañeda expresó que “siempre hablamos de que esté muy atento de qué movimiento me va a hacer y dónde me va a salir, que siempre que le dé una bola juegue a 1-2 para tener más facilidad de jugar de volante. En todo momento estamos apoyándonos, fuera del campo siempre compartimos, ahora que está la familia de él acá estamos pendientes, es una bendición. Él vive con su esposa, pero sus padres vinieron a ver el partido en España”.



Danilo comparte con su esposa, lo que ha sido un apoyo fundamental para el defensor central, quien con su sencillez todavía no dimensiona lo que significa haber derrotado en su propio estadio al máximo ganador histórico de la Liga de Campeones.



También reconoció que hay un aspecto que ha ido superando: el idioma, por lo que manifiesta que “es complicado el ruso, en el equipo se habla inglés, pero hay cositas que hablo en inglés y Frank me ayuda a traducir, allí voy aprendiendo, quiero estudiar, pero no hay tiempo porque jugamos cada tres días, aunque mi esposa ya lo está haciendo y en casa le digo que me dé indicaciones. Los jugadores que no manejamos el idioma nos entendemos, hay unos que saben portugués y pareciera que lleváramos mucho tiempo jugando juntos”.



Pese a que por momentos recibió críticas, hoy la vida le sonríe: “Eso es lo que uno quiere cuando sale de su país, que al equipo que vaya siempre dar lo mejor. Gracias a Dios llegamos a este gran club, que nunca había clasificado a ‘Champions’, nunca sonaba, pero la bendición de Dios de ponerlo en la órbita del mundo es bonita”.



El defensor agregó sobre su llegada al Sheriff que “ellos me estaban siguiendo desde que estaba en el Deportivo Cali y en Pasto, había otras oportunidades, pero me decidí por este equipo porque acá ya estaba Frank y gracias a Dios se dieron las cosas”.



Danilo también confesó lo que sintió después de consumar ese histórico triunfo en casa del poderoso Real Madrid: “La verdad, recordé todo el sufrimiento de lo que hemos luchado para estar aquí, es difícil estar lejos de la familia, hay equipos que no valoran eso, pero nosotros sí lo apreciamos día a día. Es complicado lo que hacemos, el idioma… se recuerda y sabemos que aquí no terminan las cosas”.



En cuanto a si en algún momento tuvo nerviosismo, afirmó que “en los primeros minutos, porque jugando contra Real Madrid hay nervios sí o sí, pero después de que entramos en tranquilidad el equipo se vio diferente, vino el gol, tuve nervios en el comienzo, pero en el transcurso del partido todo fue mejorando y pasando”.



Ahora se viene la Liga local, el sábado 2 de octubre a las 10:00 a.m. frente al Milsami, pero el 19 de octubre el Sheriff jugará nuevamente de visitante, frente al Inter de Milán en San Siro. “Hay que trabajar y seguir luchando, con la ayuda de Dios habrá cosas mejores”, apunta Arboleda, quien luego del partido intercambió la camiseta con Eden Hazard.



Finalmente, se expresó de la alegría que le dieron al balompié criollo junto a Castañeda: “Siempre representando al fútbol colombiano, a San Antonio de los Caballeros, siempre llevando la bandera en alto”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés