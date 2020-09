¡Va por todo! El ‘Cucho’ Hernández dejó claro su objetivo en Getafe

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Getafe, declaró este jueves que su objetivo para esta temporada es que el equipo se "clasifique para Europa" y se mostró confiado en hacer "cosas importantes este año".



Hernández, de 21 años, conoce bien la Liga española después de haber jugado cedido las últimas tres temporadas en el Huesca y en el Mallorca.



En la temporada 2017-2018 disputó 35 partidos y marcó 16 goles con el Huesca, con el que ascendió a Primera, y en la siguiente campaña debutó en la máxima categoría. La pasada campaña jugó en el Mallorca, con el que disputó 22 encuentros y marcó cinco goles.

"Sueño con el objetivo, en general, de mejorar lo del año pasado. Clasificarnos a Europa. Eso lo tengo en mente, pero luego están los objetivos personales. Quiero marcar muchos goles", dijo Hernández, en conferencia de prensa.



El delantero colombiano ha llegado al Getafe para ocupar la vacante del veterano Jorge Molina, que se marchó al Granada: "No tuve el placer de conocerlo y compartir vestuario con él. Mis compañeros me dijeron que era importante para el club y desde fuera es alguien que te da respeto, así que lo admiro. Lograr lo que hace a su edad es de jugadores especiales".



En el Getafe, Cucho Hernández tiene la dura competencia en el ataque junto a Jaime Mata, Ángel Rodríguez, Enes Unal y Darío Poveda. "La competencia es altísima, pero muy sana. Esto es una familia. Todos son enormes delanteros. Lo que hay que hacer es trabajar cada día porque el que juegue lo hará de la mejor manera", señaló.



"Yo vengo sin presión. A los equipos no se llega a reemplazar a nadie. Vengo a dar todo de mi y a aportar cosas diferentes", apuntó Cucho, que contra Osasuna jugó como pareja de ataque de Mata. "Da gusto jugar con Jaime Mata. Lucha todas las pelotas, ayuda, baja el balón. Para un segundo delantero como yo, de coger segundas jugadas, lo aprovecharé mucho. Puedo hacer cosas importantes este año", comentó.



Tras el partido frente a Osasuna, Bordalás reconoció que Cucho Hernández es un jugador que le gustaba y al que seguía desde hace mucho tiempo.



"Es un privilegio para mi que el entrenador tenga ese concepto de mí. La confianza que me ha dado es muy grande y me ayuda a trabajar con mucha motivación. Trato cada día de ofrecer lo mejor, devolver la confianza dentro del terreno de juego y daré siempre lo mejor para que él y la afición estén satisfechos", concluyó.



