La noticia que alegró a Falcao, en plena pandemia, en el Galatasaray

En medio de la preocupación mundial por la pandemia del coronavirus covid-19, en Galatasaray están de celebración.

Y la razón por la que hoy agradecen el colombiano Falcao y sus compañeros tiene que ver con el entrenador Fatih Terim, diagnosticado recientemente con el virus.



"Como saben, he estado luchando contra este virus durante aproximadamente un mes y no fue fácil. Quería compartir con ustedes que recibí mi primer resultado negativo. He cumplido con los criterios de los médicos para la donación de plasma, que se dice que es beneficioso en el tratamiento del virus, es decir, estoy listo para hacer lo mejor para esto. Así que espero tocar la vida de algunas personas. Esto me hace muy feliz", expresó el director técnico de 66 años en una transmisión en su cuenta de Instagram.



El DT se mantendrá en su casa, en estricta cuarentena, pero su salud está mejorando, lo que ha sido celebrado por el club y por varios jugadores en sus redes sociales.