¿Cuarta de Cuadrado o primera de Ospina? Copa Italia a la colombiana

Napoli disputará el próximo 17 de junio la gran final de la Copa Italia frente a Juventus, gracias a una actuación majestuosa de David Ospina en las semifinales del certamen.



Aunque el jugador no disputará el duelo definitorio (acumulación de tarjetas), podría convertirse en el séptimo colombiano en conquistar dicho título. O por el contrario, Juan Guillermo Cuadrado estaría consiguiendo su cuarta copa. Acá los que ya se consagraron:



Faustino Asprilla



Fue el primero en levantar la Copa. Durante la temporada 1998-99, el ‘Tino’ deslumbró con el Parma y marcó dos goles en los tres partidos previos a la final. Desafortunadamente no tuvo minutos en los dos duelos definitorios pero sí quedó su nombre en la historia de la competición.



Jorge Bolaño



Nuevamente el Parma llevó a la gloria a un colombiano. Durante la temporada 2001-02, el barranquillero disputó los partidos hasta la semifinal, pero, al igual que ocurrió con el ‘Tino’, no participó de los últimos compromisos. Su club terminó imponiéndose a Juventus.

​

​Iván Ramiro Córdoba



Con Inter disputó un total de cinco finales de seis y se coronó campeón en cuatro oportunidades (2004-05, 2005-06, 2009-10 y 2010-11). Curiosamente ha sido el único colombiano en ser expulsado durante una final.

​

Camilo Zúñiga



El lateral de la Selección Colombia ganó dos copas. En la temporada 2011-12 jugó los 90 minutos de la final frente a Juventus, mientras que en la 2013-14 no vio acción.

​

Duván Zapata

​

Junto a Zuñiga, conformó el Napoli campeón de Copa Italia en 2013-14, a pesar de haber jugado solo un partido en el certamen.

​

Juan Guillermo Cuadrado

​

​El nacido en Necoclí va por el récord de Córdoba. Suma tres títulos de Copa consecutivos (2015-16, 2016-17 y 2017-18) y buscará su cuarta consagración en el próximo duelo frente al Napoli de Ospina.