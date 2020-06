De villano a héroe: Ospina, gran figura del Napoli en su clasificación

En la vuelta de las semifinales de Copa Italia, Napoli igualó a un gol con Inter de Milán y disputará la gran final del certamen por la ventaja lograda en San Siro. Los goles del compromiso fueron obra de Christian Eriksen (visita) y Dries Mertens (locales).

David Ospina fue titular en el conjunto napolitano y tuvo alta incidencia en el desarrollo del encuentro. Por un lado, se le atribuyó bastante responsabilidad en el gol olímpico, pero también fue vital en no permitir más goles visitantes e inició de gran manera la jugada del empate. Figurón.

El partido inició con una notable superioridad del Inter, teniendo en cuenta que como local perdió (0-1) y debía marcar rápidamente en el San Paolo para encaminar la llave. Por su parte, Napoli entró sumamente desordenado e impreciso.

​Tan solo tres minutos después del pitido inicial, los ‘Nerazurri’ abrieron el marcador. Christian Eriksen hizo efectivo un tiro de esquina que no puedo despejar el lateral Hysaj y terminó ingresando entre las piernas de Ospina.

La embestida interista siguió. A los 15 probó Candreva de media distancia y minutos después hizo lo propio Lautaro Martínez. Los locales seguían sin reaccionar.

Al minuto 31 comenzó la reivindicación del arquero colombiano con una increíble atajada, tras un cabezazo de Romelu Lukaku. Ocho minutos después Candreva ingresó al área y soltó un derechazo potente, pero el antioqueño nuevamente respondió.

Justo en ese tiro de esquina surgió el empate del Napoli. Ospina cortó el centro al área y con un saque preciso dejó en ventaja a Lorenzo Insigne, quien terminó asistiendo a Dries Mertens para el 1-1 (2-1 global).

Para la segunda parte, el vértigo desapareció y ambos equipos bajaron intensidad. Incluso Napoli mostró un poco más de iniciativa e Insigne pudo marcar el 2-1, con un remate desviado que pasó rozando el vertical derecho de Handanovic.



A pesar de que los locales estaban manejando los hilos del partido, pocas emociones se veían en el San Paolo. Inter cedió por completo y Napoli no generó oportunidades claras. Motivo por el que Conte y Gattuso movieron el banco.

​A los 75 culminó la parsimonia del Inter y regresó el show Ospina. Alexis Sánchez por poco anota el gol de la ventaja con un remate cruzado e instantes después el colombiano despejó un disparo potente de Eriksen. Cinco minutos después el danés probó nuevamente desde la medialuna, pero no había oportunidad alguna contra el golero.

​Los de Conte, frente a la necesidad, se fueron encima del Napoli. Alexis y Lukaku movían la defensa, mientras Eriksen y Moses buscaban el resquicio para marcar diferencia.



Finalmente fue clasificación para el Napoli con un inmenso David Ospina. Ahora deberán enfrentar a la Juve en el Olímpico de Roma, partido en el que el antioqueño no podrá estar por acumulación de tarjetas.