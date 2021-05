¿No más en Inglaterra? El colombiano que fue descartado por su equipo

Carlos Sánchez no encontró su lugar en Inglaterra, desde el Aston Villa, West Ham y Watford, ni en segunda división logró consolidarse como titular. El futuro del jugador de 35 años en este momento es incierto, además de haber perdido su lugar en la Selección Colombia, donde hace bastante no es llamado.



Watford hoy anunció que el mediocampista colombiano no continuará en el club para la próxima temporada, a través de su cuenta de Twitter. Sánchez no tuvo mayor participación en toda la temporada de la Championship, con tan solo nueve compromisos disputados, dos de esos como titular, con tan solo 366 minutos disputados en toda la temporada.



Con esto, Sánchez no estará presente en la siguiente temporada en la Premier League, tras el ascenso de los ‘hornets’ a la máxima categoría del fútbol inglés.