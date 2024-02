¿No lo quieras tanto? Vélez defiende a James pero con cruda realidad

James Rodríguez es blanco de las peores críticas en Brasil ahora que ha decidido salir de Sao Paulo, al considerar que no tiene mucha oportunidad.

Muchos analistas se han declarado decepcionados por la situación, pues el jugador nunca brilló en su club como sí lo hizo en Selección Colombia. Tal vez la más dura crítica fue la de Neto, quien lo llamó "jugadorcito mediocre" y lo calificó como "e peor error de Sao Paulo".



Curiosamente un duro crítico el zurdo salió en su defensa... aunque muchos creen que le dio demasiado duro para defenderlo.



“Ha sido demasiado cruel e injusto. Que James no marque, que no sea un futbolista total, que muchas veces no responda con profesionalismo, que no respete contratos y pelee con los técnicos y sea inmaduro, correcto. Pero de ahí a que sea un jugadorcito mediocre, no, tampoco. James es un muy buen jugador de fútbol, con la pelota, técnicamente hablando”, dijo Carlos Antonio Vélez.



Y añadió: “En el fútbol es sencillo, como en cualquier actividad en la vida. Las condiciones de talento, para lo que uno sirva, no se pierde. Lo que se pierde es la condición física, se puede perder la velocidad, la fuerza, todo eso. Lo que tenga que ver con lo físico, pero no se pierde lo otro. En el futbolista no se pierde la condición técnica, el manejo de la pelota, todas esas cosas que sabe hacer, el pase. Nunca fue goleador, pero de ahí a calificar su contratación como la peor equivocación de la historia de Sao Paulo, también creo que es una desubicación y exageración”.



Vélez entiende la comparación con Selección Colombia y analiza lo que pasó en el club: "¿Qué les falló? Que no apareció en momentos decisivos y no estuvo en forma física, es cierto, pero de ahí a descalificarlo de una manera tan cruel y fuerte, hay una gran diferencia” concluyó.