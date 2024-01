¿Futuro incierto? La situación de los colombianos en Boca y River

Boca Juniors ya ha empezado a trabajar en lo que será el 2024 bajo el mando de Diego Martínez, técnico que asumirá por primera vez en un grande del fútbol argentino.



El entrenador ya trabajó con todo el equipo y allí estuvieron presentes los dos colombianos del equipo como lo son Jorman Campuzano y Frank Fabra.



Pues bien, ambos tienen contrato hasta diciembre de 2025, pero su continuidad no está asegurada en el cuadro Xeneize. El que menos posibilidades tiene de seguir es Campuzano que se ha sido una alternativa para varios partidos, pero no es titular y con Martínez como DT empezaría como la cuarta pieza en el mediocampo.

Ante esto, Campuzano podría buscar un traspaso o un préstamo. De hecho, Racing y Rosario Central estarían interesados en ficharle.



Por su parte, Frank Fabra se unió un día tarde a la pretemporada, pero todo indica que continuará en Boca por lo menos este semestre.



Por otro lado, en River Plate está Miguel Ángel Borja, quien llegó hace año y medio y que no se ha podido afianzar en la titular. El colombiano deberá luchar por la titular con Facundo Colidio, jugador que ficharán en los próximos días.



Pese a que busca luchar por el puesto, la continuidad de Borja no es segura y se le ha vinculado con Racing y con el fútbol de Arabia Saudita donde están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.



De igual manera, el objetivo del delantero es tener continuidad y regresar a la Selección Colombia donde no ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.