¡Son negocios! Los motivos de Boca para no dejar a Sebastián Villa

Sebastián Villa parece tener definido su futuro, la decisión personal ha sido de no continuar en Boca Juniors, razón por la que no se ha presentado a los entrenamientos, se despidió y ha declarado su intención a los directivos de no seguir más en Argentina. Las ofertas por parte del Brujas de Bélgica, parecen no satisfacer a la directiva. Sin embargo, parece que la decisión se tomará prontamente.



Y es que todo el lio y la decisión de no venderlo, pasaría por el ámbito económico, teniendo en cuenta lo que dejaría su venta, siendo una cifra mínima, a lo que esperaban. De acuerdo a información de TyC Sports, el club posee el 70% del pase del colombiano, por lo que no llenaría las expectativas la oferta, teniendo que compartir el restante con el Tolima.



El cuadro campeón de Colombia, tiene el 30% del pase del jugador, siendo un problema para los xeneizes, que llegaría a recibir cerca de 4,5 millones de dólares, cifra con la que poco podrían hacer, buscando reemplazar al colombiano.



Sebastián Villa ha disputado 98 partidos, anotando 15 goles. Cabe resaltar que el colombiano retiró ya sus pertenencias de la sede de entrenamiento del club, buscando presionar su salida lo más pronto posible.