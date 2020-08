Las consecuencias para Villa: 'quedó con un contrato desfasado'

Sebastián Villa continúa con el escándalo legal en Argentina, pues no se ha solucionado la denuncia que le hizo su expareja, Daniela Cortes, por presunta violencia familiar.



Sin embargo, buscando tener un final, el abogado del colombiano habló sobre el momento y tocó el tema de su contrato, mencionando que está 'desfasado'.

Sebastián es muy creyente y el primer día me dijo: 'La verdad va a salir a la luz'. Y yo estoy convencido de eso. Afortunadamente se está esclareciendo, pero todavía no se logró nada. Él quedó con un contrato muy desfasado, con un contrato no de Primera División, sino de Reserva. Según me comentaron los representantes, iban a mejorarle a principios de año pero después surgió lo de la pandemia y lo judicial", contó Martín Apolo en declaraciones recogidas en 'Olé'.



Recordemos que varios equipos buscaron fichar al colombiano por su mal momento en Argentina, pero el club xeneize no quiso recibir más propuestas. Además, hubo una promesa de mejora de salario, pero hasta ahora todo sigue igual.