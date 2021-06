La verdad de James con Benítez: ¿escribirán otro capítulo en Everton?

El anuncio puede ser cosa de horas: la llegada de Rafa Benítez al banquillo del Everton, de James Rodríguez y Yerry Mina, es inminente y por eso ahora deja de ser un tema de conveniencia para convertirse en un asunto de realidad.

Y es entonces cuando vale la pena preguntarse: ¿qué tan malo puede ser para James, quien ya coincidió con el casi seguro nuevo DT, tenerlo como jefe en este preciso momento de su carrera?



Benítez y James trabajaron juntos durante solo seis meses entre 2015 y 2016, cuando el español casi tocó el cielo con las manos al unirse al equipo de sus sueños. Poco duró la dicha. El grupo no lo respaldó y los resultados acabaron en pesadilla.



Cuando llegó el español hubo una serie de partidos amistosos en los que el colombiano tuvo acción solo 146 minutos en 5 partidos. Ya en la Liga y la Champions jugaría 11 partidos al mando del español, casi siempre en su rol de número 10 más cerca del sector derecho. Una rotura muscular en el muslo lo sacaría de carrera casi dos meses de las canchas, por lo cual el tiempo de real de trabajo juntos fue poco.



Vale recordar que James anotó un doblete y dio una asistencia en un duelo contra REal Betis (5-0), que cuando volvió de la citada larga lesión marcó en la derrota por 3-2 a manos del Sevilla y que en una victoria 10-2 sobre Rayo Vallecano se apuntó 3 asistencias. En total su balance fue de 3 goles y seis asistencias en 717 minutos de acción con Benítez.



Las estadísticas sugieren que James contribuyó a un gol cada 80 minutos bajo la era Benítez en el Madrid y que ese registro solo se supera por la idílica temporada en Oporto, con Andre Villas-Boas, cuando anotó o asistió cada 77 minutos en 32 partidos.



Significa que aunque Ancelotti, Zinedine Zidane y Jupp Heynckes le dieron más confianza y más partidos, con Benítez, aunque hubiera sido poco tiempo, tuvo un mejor rendimiento.



Y no, es casi imposible, según el propio James, que vuelva a reunirse con Ancelotti ahora que ha vuelto a Real Madrid: "si me quedo un año más (en Everton) está bien. No creo que Ancelotti me acepte. El ciclo para mí con el Real Madrid está cerrado”, dijo recientemente en un polémico Live en Instagram.



Así que su camino, inevitablemente, se uniría al de Benítez en Everton. Y al menos en Liverpool no les parece que sea tan mala idea: "los fanáticos de los Blues pueden tener la esperanza de que su llegada sea suficiente para retener los servicios de Rodríguez y desbloquear lo mejor de sus talentos mientras busca aprovechar sus impresionantes demostraciones en su temporada inaugural en Goodison Park", escribió el Liverpool Echo sobre la posible nueva reunión.



Hay que decir que James no es el prototipo ideal de jugador para Benítez, quien apuesta a un juego muy físico y vertical, pero también que el colombiano es, hoy en día, un capital deportivo y comercial del equipo y eso está por encima de los gustos de quien sea el nuevo DT. De hecho la proyección de crecimiento pasa por capitalizar al zurdo pero también a joyas como Allan, como Calvert-Lewin, el propio Pickford y otros que estaban ahí antes que el DT español y deben ser potenciados sí o sí. ¿Será un nuevo comienzo para James? Ojalá, por el bien de todos.