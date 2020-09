James en Everton: así encajaría y daría salto de calidad a Ancelotti

Si es cuestión de horas, si está todo dicho y la diferencia son unos pocos millones de euros en una transferencia que le interesa a Rea Madrid casi tanto como al propio James Rodríguez, entonces ya es hora de hablar de la mudanza y de la manera como encajaría en el módulo táctico del Everton de Inglaterra.

Esta vez, a diferencia de su primera excursión fuera del equipo 'merengue', no llegará a un equipo dominador. Y eso ya marca una diferencia enorme pues desde 2014 estuvo siempre en la disputa de los títulos.



El Everton que confiaría en él acaba de finalizar una campaña bastante discreta, en el puesto 12 de la Premier League, lejos de las posiciones europeas y dando la imagen de ser un equipo desequilibrado. Aunque mediaba la inactividad por la pandemia (que afectó a los 20 equipos por igual), acabó con más derrotas que victorias (15 por 16) y un preocupante balance en la diferencia de gol, que fue negativa producto de los 56 goles que recibió, frente a los 44 que anotó.



Ese fue, en rigor, el primer punto que intentó resolver Ancelotti: sus importantes carencias defensivas. Y lo mejoró, hay que decir, gracias a la aparición de hombres como Mason Holgate, quien aportó seguridad y le dio un margen de acción más favorable al arquero Pickford. Mina, infortunadamente, no ha logrado hacerse indiscutible por culpa de las lesiones, pero en teoría es el segundo central.



Pero el capítulo ofensivo es el punto 2 en la agenda de Ancelotti. Y por eso, seguramente, está pensando en James. Everton es un equipo que se empantana en la salida por imprecisión en la entrega y por falta de imaginación cuando enfrenta estructuras defensivas sólidas, como son la mayoría en la Premier League. Y el zurdo le aportó justamente eso a Ancelotti en Real Madrid: sorpresa, inteligencia, pase filtrado, remate a puerta.



¿Qué han hecho hasta aquí los toffees'?



El módulo que mejor se acomodó fue el 4-4-2, que ponía a Richarlison, el delantero más punzante, ante la opción de ocupar espacios por dentro, lo que lo convertía en opción de gol pero también de pase para Kean o Calvert-Lewin. Sin embargo, eso requería de mucho apoyo de Delph y Sigurdsson en marca, lo que no siempre ocurrió, y una exigencia adicional para Digne y Sidibe por las bandas, quienes acabaron muchas veces sacrificados en el regreso.



¿Qué podrían hacer con la llegada de James?



Un módulo que al colombiano el viene muy bien, pero habría que probar en su posible nuevo equipo, es el 4-2-3-1, con Richarlison o Kean como único punta, James de mediapunta y el acompañamiento, por ejemplo, de Gomes, Calvert-Lewin, Sugurdsson o incluso Walcott para completar el dibujo en los extremos. Obligaría a corregir el posicionamiento de hombres como Delph y Davies, quienes deberían ser el soporte en el centro del campo.



El otro plan puede ser mantener el esquema de los 4 hombres en el fondo pero una variación de 4-4-2 al 4-2-2-2, con dos referentes en el área como Richarlison y Moise Kean. Aquí, James y Gomes serían los escoltas y de nuevo Delph y Davies tendrían que multiplicarse en la contención para liberarles la carga y darles vías de enlace con los atacantes. El colombiano iría por la banda derecha (como ha jugado antes en Selección Colombia) y el sacrificado podría ser Sigurdsoson, quien de hecho no se ha sentido muy cómodo en los ensayos de Ancelotti.



Marca y competencia interna, otra vez...



El tema, sin embargo, es que en una Liga tan exigente en lo físico como la Premier, es muy probable que, en la posición en la usaran a James, debiera sumarse con mucha decisión a apoyar la marca, ya que justamente un lunar grande de la era del italiano en Everton es que el equipo se alarga mucho cuando sale y sufre cada vez que sus mediocampistas intentan volver a posiciones defensivas, pues eso abre opciones para el rival que, en general, siempre le cobraron.



El punto adicional es que James llega con mucha expectativa pero, como todos, debe ganarse su lugar. Ya es claro que el menos feliz de verlo llegar sería Sigurdsoson pero también están Bernard, Theo Walcott, Alex Iwobi y Morgan Schneiderlin con ganas de revancha en esta temporada, todas fichas claras en la ofensiva, a las que podría sumarse Allan desde Napoli, otro jugador con perfil parecido al del colombiano y cifras de contrato sobre su mismo nivel, quien también estaría a punto de firmar contrato.



Depende de James, de su disciplina, de su capacidad de adaptarse pronto y bien, mejor que aquellos que ya tienen la ventaja de conocer la Premier. Es bueno que llegue a un equipo donde la confianza de Ancelotti puede hacer la diferencia. Pero es un nuevo universo a los 29 años, con todo lo bueno y lo malo. Ya todo es cuestión de actitud y tiempo...