La promesa a su hermana muerta, la gran motivación de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos abrió su corazón y contó muchos pasajes de su vida. El atacante del Rangers escocés contó que su familia es su motor; además contó el dolor que tuvo cuando perdió a su hermana, a quien antes de fallecer le hizo una promesa y que llegaría a ser un futbolista profesional



A sus 22 años, Morelos contó su historia deportiva: desde sus inicios en Cereté (Córdoba), su llegada al Medellín, su paso por las selecciones Sub-17 y Sub-20, para luego llegar a Finlandia y ahora a Escocia.



El ‘Búfalo’ aseguró que “mi héroe siempre ha sido Messi”. Habló de su tierra natal y la alegría de su pueblo al verlo llegar a Europa y a la Selección Colombia.



Sin embargo, la reveladora historia sobre su familia impactó a los aficionados del Rangers.



“Mi familia me da un apoyo incondicional, me dan ánimo y amor. Le prometí a mi madre, también a una hermanita que falleció, y aunque hemos pasado por baches, he tenido mentalidad positiva. Mi hermanita fue una motivación muy grande; les prometí a ellas (madre y hermana) que iba a sacar adelante a la familia, porque éramos muy pobres; y gracias a Dios hoy estamos bien”.



Aquí la nota de Morelos para el canal oficial del Rangers: