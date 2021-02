¡Fin de semana imperdible! Agéndese con los colombianos en el exterior

Las noticias no son tan buenas como se quisieran, pues varios de nuestros colombianos han sufrido lesiones que los marginan de estos encuentros, como los casos recientes de Yerry Mina y Duván Zapata, quienes se suman a Juan Guillermo Cuadrado y Luis Suárez.



David Ospina ya se entrena pero sigue siendo duda y Falcao García, totalmente recuperado de sus dolencias, también genera expectativa para el fin de semana.

Por eso en FUTBOLRED queremos sintonizarlos con la actividad de los clubes en los que militan los futbolistas colombianos, pues varios de ellos estarían en los planes de la Selección Colombia para las fechas de marzo, frente a Brasil y Paraguay.



Viernes, 26 de febrero



11:00 am | Besiktas vs Denizlispor (Hugo Rodallega)



2:45 pm | Charleroi vs Genk (Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz)



Sábado, 27 de febrero

7:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Watford



8:30 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Rostov



9:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Parma



9:30 am | Wolfsburgo vs Hertha Berlín (Jhon Córdoba)



10:00 am | Albion vs Brighton (Steven Alzate)



11:00 am | Galatasaray (Falcao García) vs Erzurumspor



2:45 pm | Hellas Verona vs Juventus (Juan Cuadrado)



3:00 pm | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Valencia



3:30 pm | Porto (Luis Muriel/Matheus Uribe) vs Sporting Lisboa



6:00 pm | Toluca vs Atlas (Camilo Vargas)



8:00 pm | América (Nicolás Benedetti/Roger Martínez) vs Pachuca (Óscar Murillo, Santiago Mosquera, Felipe Pardo)



Domingo, 28 de febrero

6:30 am | Sampdoria vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)



8:00 am | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Valladolid



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Burnley



12:00 pm | Nápoles (David Ospina) vs Benevento



12:30 pm | Granada (Luis Suárez) vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)



3:00 pm | Villarreal (Carlos Bacca) vs Atlético de Madrid



3:10 pm | Platense vs River Plate (Rafael Santos Borré/Jorge Carrascal)



4:15 pm | Bragantino vs Corinthians (Víctor Cantillo)



6:00 pm | Monterrey (Stefan Medina, Avilés Hurtado, Dorlan Pabón) vs Tijuana (Christian Rivera, Brayan Angulo, Fabián Castillo, Mauro Manotas)



7:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa) vs Sarmiento