Con Luis Díaz en duda por lesión: vea agenda de colombianos en Europa

La lesión de Luis Díaz preocupa en Liverpool. El extremo colombiano salió del partido frente al Arsenal con muletas y este lunes se tendrían detalles de su condición de salud. Todos los ojos están sobre su rodilla izquierda.



Por ahora se presume que el guajiro sería la gran baja de Jurgen Klopp para visitar al Rangers, en la cuarta jornada de la Champions League. Los 'Reds' viajarán el martes a Glasglow y difícilmente 'Lucho' alcanzará a estar habilitado.



Por lo pronto, FUTBOLRED lo programa con los partidos de los colombianos en las competencias europeas. Champions, Europa League y la Conference jugarán sus partidos de vuelta en la fase de grupos, y varios cafeteros pelearán por la clasificación a la siguiente fase. Agéndese para toda la semana cargada de acción con hombres de Selección y prometedores partidos.

Martes, 11 de octubre



11:45 am | Maccabi Haifa vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Champions League

Miércoles, 12 de octubre



11:45 am | Atlético de Madrid vs Brujas (Éder A. Balanta)

Champions League

2:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Liverpool (Luis Díaz, lesionado)

Champions League

2:00 pm | Viktoria Plzen (Jhon Edison Mosquera) vs Bayern Munich

Champions League

2:00 pm | Sporting Lisboa vs Marsella (Luis Suárez)

Champions League

2:00 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Champions League

2:00 pm | Leverkusen vs Porto (Matheus Uribe)

Champions League

Jueves, 13 de octubre

11:45 am | Qarabag vs Olympiacos (James Rodríguez)

Europa League

11:45 am | Austria Viena vs Villarreal (Johan Mojica)

Conference League

Conference League