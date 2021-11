Colombianos tendrán acción en Champions, Europa League y más: agéndese

Los nuestros retornaron a sus clubes después de los compromisos con Selección Colombia en noviembre y sus acciones empezaron a transformarse en goles este fin de semana. Otros jugadores esperan estar en los planes de Reinaldo Rueda en la jornada de enero, así que buscarán sumar créditos suficientes para un eventual llamado.



En FUTBOLRED los agendamos con los partidos de la semana. Habrá acción de colombianos en Champions, Europa League y otras competencias. Varios duelos interesantes.

Lunes, 22 de noviembre

​

3:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Mallorca

Liga de España



Martes, 23 de noviembre



3:00 pm | Chelsea vs Juventus (Juan Cuadrado)

Champions League



3:00 pm | Malmo vs Zenit (Wilmar Barrios)

Champions League



3:00 pm | Young Boys vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

Champions League



Miércoles, 24 de noviembre



10:30 am | Spartak Moscú vs Nápoles (David Ospina)

Europa League



2:45 pm | Millwall vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



3:00 pm | Liverpool vs Porto (Matheus Uribe y Luis Díaz)

Champions League



3:00 pm | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs RB Leipzig

Champions League



3:00 pm | Sheriff (Danilo Arboleda y Frank Castañeda) vs Real Madrid

Champions League



Jueves, 25 de noviembre



12:45 pm | Dinamo Zagreb vs Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta)

Europa League



12:45 pm | Mura vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Conference League



12:45 pm | Slavia Praga vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Conference League



3:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Spartha Praha

Europa League



3:00 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Antwerp

Europa League