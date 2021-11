Zapata y Muriel no quieren pasar afugias: van inspirados a Champions

El equipo italiano en el que militan los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel necesita ganar para mantenerse metido en la pelea por un puesto a los octavos de Champions League. Marchan terceros en su grupo, con 5 unidades, a 2 puntos de Manchester United, que anda sin técnico, y Villarreal, que librarán un duro pulso por el liderato. Atalanta no puede ceder puntos si quiere pensar en la siguiente fase. Debe aprovechar el momento.

Si bien los atacantes colombianos andan con el arco cerrado en Selección, en su club si andan enchufados y apenas el fin de semana se reportaron en el triunfo 5-2 sobre Spezia. A propósito de las críticas por no rendir con la camiseta de la tricolor, el técnico Gian Piero Gasperini salió en defensa del atlanticense: “nosotros nos interesa lo que hace con Atalanta, cuando lo critican con Colombia no lo escuchamos”.



Con el más reciente triunfo en Serie A, Atalanta se trepó a la cuarta posición con 25 puntos, a 7 unidades de Napoli y AC Milan que comandan la liga italiana. Y en lo que respecta a Champions, los de Bérgamo suman un triunfo, dos empates y una derrota: igualaron 2-2 con Villarreal, vencieron 1-0 a Young Boys, cayeron 3-2 con Manchester United y vienen de sacar un empate a dos tantos con los ‘Diablos Rojos’.



Ante el rival suizo, con el que se medirán este martes (3:00 pm), Atalanta ya se impuso segunda jornada cuando Duván Zapata asistió a Matteo Pessina. Fue una buena presentación para el hombre de la Selección Colombia, quien espera repetir protagonismo esta vez en Suiza y por qué no, reportarse con gol.



Posibles formaciones



Young Boys: Faivre; Hefti, Lauper, Bürgy, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Aebischer; Ngamaleu, Siabatcheu, Elia.



Atalanta: Musso; Tolói, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata