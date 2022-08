Vuelta a España: ¿quiénes son los colombianos en competencia?

Luego de la baja de Nairo Quintana Colombia completa siete pedalistas para competir en La Vuelta a España. El trazado ibérico dictará sentencia para los 'escarabajos'.





Juan Sebastián Molano

Juan Sebastián Molano llega con el UAE Team a la ronda española. El nacido en Paipa es gran embalador, en las llegadas masivas. Tras la ausencia de Fernando Gaviria, está llamado a pelear en los remates finales.

Santiago Buitrago

Al arranque de la competencia, en Holanda, esto dijo el bogotano: "Estoy muy contento con el Giro que y fue muy importante conseguir lo que conseguí. Es la primera vez que hago dos vueltas en un año y no sé cómo se va comportar mi cuerpo. Espero averiguar en laVuelta hasta dónde puedo llegar", comentó.

Miguel Ángel López

El boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López volverá a la Vuelta a España como líder del Astana. En 2018 fue tercero. El año pasado su participación se vio nublada tras ganar la etapa reina y decidió bajarse de su bicicleta porque el Movistar le impidió atacar. López abandonó y terminó su contrato con el elenco español. Este año se retiró del Giro de Italia tras una caída en la etapa 4.

Harold Tejada

Este lunes 15 de agosto, la escuadra Astana Qazaqstan dio a conocer su nómina, en la que incluyó a dos corredores de Colombia. El corredor huilense debutará en la Vuelta a España, es buen contrarrelojista y este año completó su segundo Giro de Italia.

Esteban Chaves

La Vuelta será la primera grande de Esteban Chaves, de 32 años, con los colores de EF Education, y tratará de reeditar el tercer puesto de 2016

en su séptima participación. Desde el Tour de 2021, el "Chavito" no compite en una prueba de 3 semanas.



“Hace tiempo que no hago una gran gira, y esta es especial. Me emociona correr la Vuelta, me trae buenos recuerdos y tenemos un muy buen equipo este año. Será mi estreno con el EF Education-EasyPost, y eso Esto me pone un poco nervioso, pero por otro lado, también me da mucha motivación y me anima a dar lo mejor", señaló el ciclista de Bogotá.

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán, con dos segundos puestos en el Giro y uno en el Tour, espera a sus 35 años demostrar que aún le queda mucho ciclismo en las piernas, en una temporada complicada, en la que sufrió el Covid. Su futuro, además, se decidirá después de la Vuelta. “No estuve en mejor forma en el Tour ni en el comienzo de la temporada, con algunos días malos y caídas, así que necesito algo de suerte. Ahora me siento bien, motivado, la Vuelta será especial porque sé que no habrá muchas más oportunidades para mí a mi edad", dijo Urán.



La ronda española reta a Urán a lograr un triunfo de etapa, objetivo que sí ha conseguido en Tour y Giro. "La Vuelta es la única gran vuelta en la que no he ganado una etapa ni he subido al podio. Después del Tour, me sentí fuerte y he estado entrenando mucho en casa, así que estoy en buena forma. Si estoy aquí es porque me siento bien y porque quiero dar lo mejor de mí para el equipo”.

Sergio Higuita

El colombiano Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) afronta con grandes ambiciones su segunda participación en la Vuelta a España, avalado por grandes resultados en la presente temporada, en la que se impuso en la Volta a Cataluña, segundo en Suiza, quinto en la Lieja Bastoña y reciente ganador de etapa en la Vuelta a Polonia.



"Es especial para mí volver a la Vuelta. Estoy súper motivado y tengo buenas sensaciones para esta carrera. Tenemos un equipo fuerte y con Jai Hindley y apuntamos a una buena clasificación general. Dependiendo de mi forma veremos cual es mi papel", dijo el ciclista de Medellín,