'Un golpe grande, no solo para la familia Quintana': papá de Nairo

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) ha anunciado este jueves que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta para "hacer valer mis motivos" ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El golpe para la comunidad del ciclismo colombiano ha sido duro, Luis Quintana, su padre, se pronunció sobre el hecho.

La UCI comunicó que el colombiano en los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. De acuerdo con las reglas médicas de la UCI el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.



Finalmente este jueves ha decidido no tomar parte en la carrera española aunque tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición.



Para Caracol Radio habló su papá, quien conmocionado por la noticia se mostró ofuscado por el momento que vive su hijo: "Para nosotros es un golpe grande, no solo para la familia Quintana sino para la familia del ciclismo colombiano, a los colombianos nos han vetado por eso, tuvimos un Miguel Ángel al que le pasó lo mismo.



Don Luis aseguró que aún no habla con su hijo, sin embargo recalca en la honestidad del trabajo de Nairo: 'No, no estaba enterado hasta ayer, en sus dificultades no le queda el tiempo, para nosotros es un golpe duro, porque hemos carecido con esos criterios. Trabajó un Tour bien trabajado, con sacrificio, dignidad, para que la UCI le arrebate sus triunfos".