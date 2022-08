Cinco campeones que buscan repetir el título en la Vuelta a España

Todos los ciclistas que todavía están en activo y han ganado la Vuelta al menos una vez estarán este viernes en la línea de salida de la 77ª edición en Utrecht.



En las tres últimas ediciones (2019, 2020 y 2021) el maillot rojo final ha sido para el esloveno Primoz Roglic que ha encontrado en la carrera española la gran vuelta por etapas en la que más cómodo se encuentra y en la que ha obtenido sus mejores resultados. Junto a Roglic estarán también el español Alejandro Valverde (en 2009), el italiano Vincenzo Nibali (2010), el británico de origen keniano Chris Froome (2011 y 2017), el colombiano Nairo Quintana no estará, se bajó a úlitmo minuto (2016) y el británico Simon Yates (2018).



Los ganadores de la Vuelta que no estarán en la salida son los tres que ya no están pedaleando en el pelotón internacional: el español Alberto Contador (2008, 2012 y 2014), el estadounidense Chris Horner (2013) y el italiano Fabio Aru (2015). A todos ellos se suman otros tres ganadores de una grande, en este caso el australiano Jai Hindley (2022), el británico Tao Geoghegan Hart (2020) y el ecuatoriano Richard Carapaz (2019).



Un trío que entra en todas las quinielas para pelear por la victoria final y poder convertirse en el séptimo en discordia. La presencia de seis vencedores de una misma edición es algo muy poco habitual, de hecho esta cifra es la primera vez que se produce en la historia de la carrera nacional, ya que desde su creación en 1935, la cifra máxima de campeones coincidentes en la línea de salida era de cuatro.



La última vez fue en 2018 con Valverde, Nibali, Fabio Aru (ganador en 2015) y Quintana. A lo largo de las 22 ediciones del siglo XXI, la media de los anteriores ganadores alineados en la primera etapa ha sido de 2,31. En las otras dos grandes, el Giro ha reunido a un máximo de cinco exganadores en carrera, la más reciente en 2009 (Stefano Garzelli, Gilberto Simoni, Ivan Basso, Damiano Cunego y Danilo Di Luca, todos ellos italianos).

La última vez que el Tour de Francia sumó en su pelotón a seis ciclistas fue en la edición de 1992 (el francés Laurent Fignon, el estadounidense Greg LeMond, el irlandés Stephen Roche y los españoles Pedro Delgado y Miguel Indurain). No obstante, el récord de todas las grandes lo ostenta la carrera francesa con hasta siete ganadores en la salida, pero para ello es necesario remontarse hasta la edición 1914 en la que coincidieron Louis Trousselier, Lucien Petit-Breton, François Faber, Octave Lapize, Gustave Garrigou, Odiel Defraye y Philippe Thys.