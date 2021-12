¡Nairo Quintana confirma su participación en una de las tres grandes!

El Arkea recibió la semana pasada la noticia de la posibilidad de correr las tres grandes competencias del ciclismo, Giro, Tour y Vuelta. Esto le abre un abanico de posibilidades a Nairo Quintana para escoger sus objetivos y planificar su calendario.

El ciclista, que ya prepara su nueva temporada, habló en el canal oficial de la Vuelta a España en Twitch:

Sus rodillas. “Prácticamente está olvidado, fue un año difícil después de las cirugías. Terminamos bien, recomenzamos bien. Estoy dándole fuerte parra esta próxima temporada. El objetivo del equipo era poder hacer los puntos para llegar a las tres grandes, ganar en puntos el profesional. Ahora puedo ayudar en el crecimiento del equipo y poder correr las tres grandes es emocionante, poder elegir las carreras, las que más nos interesan”.

La Vuelta a España, ¿la correra?

“Seguramente iré, me gustaría regresar. Así como años atrás hicimos la propuesta para poder participar, tenemos la posibilidad de decidir nosotros directamente. Me gusta, me ha traído diferentes recuerdos. Finalmente es una carrera donde siempre he estado luchando. En 2016 la gané”.