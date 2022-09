Lucha por el descenso en el World Tour: UCI estudia cambios al sistema

Tras una temporada marcada por la lucha por permanecer en el World Tour y la búsqueda de puntos UCI, el presidente del máximo organismo del ciclismo mundial, el francés David Lappartient, admitió la posibilidad de introducir algunos cambios en el sistema, pero en ningún caso "una revolución".

"Se habla mucho sobre la distribución de puntos UCI, algo que podemos cambiar. No estoy seguro de que haya un sistema perfecto. ¿Cuál es el equilibrio adecuado para lograr una puntuación justa en las carreras? Todos podemos tener opiniones diferentes. Tratamos de encontrar el mejor sistema, pero tienes que ganar carreras para ganar puntos", afirmó, según refleja la página Velonews.



Según el dirigente galo, "es posible que se realicen cambios en el sistema, pero serán menores". "El sistema de puntuación tiene que ser proporcional. Si pones demasiados puntos en diferentes etapas, obtienes un desequilibrio. El número total de puntos en las carreras por etapas es demasiado alto en comparación con los puntos que se ganan en las clásicas. Tenemos que ver dónde ponemos el límite", dijo Lappartient en Wollongong (Australia), donde acaban de finalizar los Mundiales.



"Hemos acordado con los equipos, los organizadores y los corredores que veremos algunos ajustes posibles. Hay algunos cambios que tenemos que discutir, pero no será una revolución completa del sistema porque hay que mantener un cierto equilibrio", advirtió.



Lappartient espera introducir los cambios para la próxima temporada, ya que marcará el comienzo de un nuevo período en el que todos los equipos comenzarán desde cero. "El sistema debe mejorarse antes de que comencemos el nuevo ciclo de tres años. No podemos cambiar repentinamente la distribución de puntos a mitad de período. En eso estamos trabajando ahora, probablemente hasta enero", concluyó.