La maniobra por la que Nairo Quintana fue sancionado en el Tour

Nairo Quintana cayó un puesto en la clasificación general del Tour de Francia. El boyacense ahora es quinto y desde ya piensa en defender los segundos de ventaja sobre el sexto y séptimo, contra Louis Meintjes del RSA/Intermarché) y Aleksandr Vlasov del Bora, ambos a menos de un minuto. La noticia pasa porque el colombiano fue sancionado por apoyarse en una moto de la organización.



Tan pronto cruzó la meta Quintana aseguró: "He dado todo, cuando se da, se da todo, lo dimos todo, es lo que hay, no fueron las mejores sensaciones".



Sobre el rendimiento del día: "Estuve un poco mal de la respiración pero no hay excusa para lo que pasó, trabajamos hasta el final, hemos hecho un gran tour, el pago de tantos días de tanto desgaste se dan días como hoy",



El líder del Arkea destacó la labor de su equipo: "Los compañeros de equipo lo hicieron todo, les llega hasta donde les llega, me tocó luego luchar a mi, y hasta donde nos llegue y a coger el paso y entregar el máximo".



Finalmente, y sobre el incidente, el colombiano perdió diez segundos en la etapa de hoy y fue sancionado por la organización por apoyarse de una moto, el hecho quedó registrado en la transmisión de la competencia. E hecho ha generado posiciones a favor y en contra en redes sociales, algunos adeptos aseguran que el colombiano intentaba tomar una botella de agua.



Tras este hecho Nairo sigue quinto en la general pero con menos diferencia ante sus perseguidores, 10 segundos que impuso la organización.