Impactante accidente en la etapa 2 del Tour de Francia femenino

Una de las candidatas a la victoria final, Marta Cavalli, sufrió una violenta caída que le provocó un traumatismo craneal y le hizo abandonar.

"Sufrió un gran golpe. No queríamos asumir riesgos", explicó Stephen Delcourt, mánager del FDJ-Suez.



"Ella dudó si continuar, pero el equipo dijo que no. No queremos jugar con la vida de nuestras corredoras", señaló. "Es seguro que los objetivos van a cambiar. Esto forma parte del deporte", se resignó Delcourt ante el abandono de la segunda clasificada del reciente Giro de Italia.



La ciclista italiana, colíder del equipo FDJ-Suez, recibió el impacto a plena velocidad de la campeona de Australia, Nicole Frain, que llegó sin frenar a un grupo que había ralentizado el ritmo por una caída.