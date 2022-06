Nairo, Daniel y Rigo: colombianos en la presentación del Tour 2022

Los colombianos Daniel Felipe Martínez, Rigoberto Urán y Nairo Quintana serán los únicos 'escarabajos' en correr este Tour de Francia 2022. La edición comienza este viernes en Copenhague con una contrarreloj de 13 kilómetros.



El capo del Arkea

El boyacense no fue tímido al explicar sus intención en la competencia: "Me siento muy bien, con un equipo con mucha ilusión. Un placer tantos amigos colombianos aquí."



En delcaraciones a uno de los canalaes que transmitirá la carrera, ESPN, aseguró: "La segunda etapa todos estaremos muy nerviosos, seguramente va a haber mucho viento y va a haber mucha tensión por la ubicación. Habrá tensión sobre todo en la clasificación general, para los que queremos luchar por la clasificación general. Esperemos poder pasar bien, algo de experiencia tenemos", afirmó.



"Llegamos bien de salud. Tuvimos una caída Occitania, pero ya va saliendo. Hay que cruzar los dedos para tener suerte en la primera semana con con las tres jornadas iniciales en donde tendremos una crono, viento y pavé", dijo.



Por último el boyacense subrayó: "Normalmente a lo lago de los años el ciclismo ha cambiado y se rueda más rápido, los corredores se van haciendo más completos. Ser un escalador puro no hace diferencia porqué te puede matar la primera semana, intentamos estar en buena compañía con el equipo y poder salvar la primera semana. Queremos luchar por el podio nuevamente. hemos estado lejos en los últimos años, pero la ilusión está".



El capo del Ineos

Daniel Felipe correrá como uno de los capos del Ineos, ganador de la Itzulia, espera estar en la mejor forma en las etapas de montaña, el segundo, y una vez superado el Covid, quiere plantar batalla al esloveno Tadej Pogacar, favorito número 1. "Después de Suiza he estado entrenando bien y mi estado de forma es bueno. Estoy motivado y con buenas sensaciones, veremos qué pasa en la carretera. El Tour es muy largo y hay que ir día a día. La primera semana ya será dura, con vientos cruzados y adoquines. Espero que en las subidas pueda ir bien", señaló el ciclista de Soacha (Cundinamarca), de 26 años.



Martínez dijo sentirse "feliz en el equipo" y destacó el hecho de contar con Geraint Thomas, "un corredor experimentado que ha ganado el Tour y quedó segundo. Él sabe mucho sobre esta carrera y cualquier cosa puede pasar".

El capo del Ef

Rigberto Urán, líder del EF, llega en silencio pero con la experiencia de ser un referente en el pelotón: "los mejores ciclistas están aquí. Los equipos vienen preparados con todo, el nuevo material, las nuevas bicicletas. Todo el mundo está concentrado en el Tour de Francia”.





El nacido en Urrao complementó: "Ves los nuevos desarrollos. Todo el mundo está mirando. El nivel es muy alto. Cada etapa es dura. Los corredores, los masajistas, los mecánicos, todos están concentrados y nerviosos durante 21 días".