Dumoulin, imprudencia en entrenamiento por carreteras de Colombia

Tom Dumoulin hace parte de su preparación competitiva en Colombia, parte de la delegación del equipo Jumbo Visma se preparan en tierras antioqueñas.

Rigoberto Urán ha estado acompañando a sus compañeros pedalistas en esta travesía por tierras colombianas, de hecho estos días se conoció un particular desayuno.



El pedalista holandés fue protagonista en redes sociales por un video en el que con su compañero Koen Bouuwman se le pegaron a una volqueta, el hecho quedó en evidencia y las redes sociales no perdonaron.

#EnVideo En uno de sus habituales entrenamientos, Rigoberto Urán llegó a Sonsón junto a varios ciclistas internacionales del Jumbo Visma, quienes se encuentran realizando pretemporada en el Oriente Antioqueño antes de iniciar su calendario ciclístico en Europa. pic.twitter.com/tCQfUHdrvr — MiOriente #Cuídate (@MiOriente) February 7, 2022

Dumoulin aseguró en tierras colombianas: “Muchos colombianos me conocen y son muy aficionados a mí y al equipo, así que fue una sorpresa. Fue muy cool, el ciclismo está vivo acá. Me gusta mucho la región, he ido por algunas rutas y fui a Las Palmas. Hay muchas posibilidades para entrenar y se puede entrenar en altitud todo el tiempo, que donde vivo no es posible. Es duro, pero ha sido una gran experiencia”.