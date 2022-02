Colombia suena en el Tour de Arabia: Buitrago y Gaviria, protagonistas

El neerlandés Dylan Groenewegen logró su primer triunfo con el maillot del BikeExchange imponiéndose en un poderoso esprint en la tercera etapa del Tour de Arabia Saudí disputada entre Tayma Hadaj Well y Alula Old Town, de 181 km, en la que el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) mantuvo el maillot verde de líder.

Groenewegen (Amsterdam, 28 años), no dio opción a sus rivales con una exhibición de fuerza en la recta de llegada que le permitió levantar los brazos con autoridad, marcando un tiempo de 5h.11.24, a una media de 34,9 km/hora. El exesprinter del Jumbo Visma superó claramente al británico Daniel MClay (Arkea) y al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), con el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) en la sexta plaza.



Santiago Buitrago, bien protegido por su equipo, mantuvo el jersey verde, con 3 segundos de ventaja sobre Ewan y 17 respecto al belga de Lotto Soudal Maxim Van Gils. Una jornada de abanicos y de arena al viento que produjo fuerte lucha inicial. Los cortes en el pelotón fueron numerosos, aunque ninguno desembocó en triunfo para sus protagonistas. Tres de ellos, los belgas Edward Planckaert y Benjamin Declercq y el francés Anthony Turgis formaron la aventura más destacada. Fue el galo el más fuerte y valiente, ya que a más de 70 km de meta se animó a marcharse en solitario.



Con más de 5 minutos de ventaja Turgis soñó con lo imposible, a pesar del viento, muchas veces de cara, que provocada tormentas de arena. Estaba escrito el guion, y Turgis fue neutralizado a 14 de meta. Por si fuesen poco las dificultades de la empresa, el tramo final de 40 km hasta la meta situada en la ciudad vieja de Alula, en la legendaria ruta comercial del incienso, marcaba un perfil descendente que permitía volar al grupo principal, donde los hombres del Lotto Soudal iban pensando en recuperar el maillot verde para Caleb Ewan. La lucha por el liderato animó el desenlace.



El Bahrain no quería abandonar el liderato del colombiano Santiago Buitrago, el vencedor en la víspera, y además el Quick Step y su ,"manada de lobos" dejó claro a 20 km de meta que aspiraba a la etapa para Bagioli. La escuadra belga tomó el mando con vistas al desenlace final. Se acabó el ritmo de paseo para dar paso al juego de las estrategias de llegada. El Quick Step atacó en bloque de lejos para probar al personal, pero hubo respuesta del pelotón, con el líder Buitrago al frente.



Una falsa alarma que sirvió para reducir el grupo de aspirantes. A 2,5 saltó Ballerini con fuerza, pero Ewan marcó a cierta distancia. El Lotto pensó que tenía la situación controlada, pero el BikeExchange tenía en la manga la carta ganadora. Groenewegen, bien impulsado por un compañero, remató la faena con autoridad. Era su primera victoria de la temporada, el estreno con el maillot de su nueva escuadra. Este viernes continúa la ronda saudí con la cuarta etapa que se desarrollará entre Winter Park y Skyviews of Harrat Uwayrid, con un recorrido de 149.3 km. Una subida de 2,9 km al 12 por ciento de media a 9 km de meta será el gran aliciente de la jornada, y tal vez decisivo para la general.





EFE