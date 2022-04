Colombianos, sin líos en Vuelta al País Vasco tras segunda etapa

Fue un día para controlar, tomar precauciones y no correr demasiados riesgos en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco para los colombianos.

La victoria en la jornada fue para el francés Julian Alaphilippe, vigente campeón del mundo, quien resolvió la jornada con un ataque lejano y un embalaje efectivo en la línea de meta.







Daniel Felipe Martínez es el mejor colombiano de la carrera en el puesto 11 de la clasificación general, a 21 segundos de Primoz Roglic, quien mantiene la camiseta de líder.



Clasificación de etapa



1. Julian Alaphillipe (QUICK-STEP) 05:04:35

2. Fabien Doubey (TOTAL-ENERGIES) m.t

3. Quinten Hermans (INTERMACHÉ) m.t

4. Hugo Houle (ISRAEL PREMIER-TECH) m.t

5. Orluis Aular (CAJA RURAL) m.t

32. Daniel Felipe Martínez (INEOS GRENADIERS) m.t

36. Rigoberto Urán (EDUCATION FIRST) m.t

61. Sergio Higuita (BORA-HANSGROHE) m.t

96. Diego Camargo (EDUCATION FIRST) m.t

102. Daniel Méndez (KERN PHARMA) m.t

103. Sebastián Henao (ASTANA) m.t

137. Jesús David Peña (BikeExchange) a 01:17



General



1. Primoz Roglic (JUMBO-VISMA) 05:14:23

2. Remco Evenepoel (QUICK-STEP) a 5 segundos

3. Remi Cavagna (QUICK-STEP) a 16 segundos

4. Geraint Thomas (INEOS GRENADIERS) a 18 segundos

5. Adam Yates (INEOS GRENADIERS) a 18 segundos

11. Daniel Martínez (INEOS GRENADIERS) a 21 segundos

40. Rigoberto Urán (EDUCATION FIRST) a 40 segundos

52. Sergio Higuita (BORA-HANSGROHE) a 45 segundos

63. Sebastián Henao (ASTANA) a 47 segundos

71. Diego Andrés Camargo (EDUCATION FIRST) a 50 segundos

126. Daniel Méndez (KERN PHARMA) a 1 minuto y 21 segundos

138. Jesús David Peña (BikeExchange) a 2 minutos y 58 segundos