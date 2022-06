Quintana, Pogacar y Roglic ¿Dónde se preparan para el Tour de Francia?

A un mes del comienzo de la 109 edición del Tour de Francia en Copenhague, los principales nombres del pelotón, como los eslovenos tadej Pogacar y Primoz Roglic, el español Enric Mas ó el colombiano Nairo Quintana, están ultimando su preparación en concentraciones de altitud y participando en carreras donde puedan comprobar su estado de forma.

Con el Giro en el recuerdo, las próximas pruebas que servirán de banco de pruebas a los candidatos del Tour serán el Dauphiné (del 5 al 12 de junio), la Vuelta a Suiza (del 12 al 19), la Ruta de Occitania (del 16 al 10) ó la Vuelta a Eslovenia (del 15 al 19) Tadej Pogacar (UAE Emirates), doble ganador del Tour de Francia, ganó la Strade Bianche y la Tirreno-Adriatico y en primavera no pudo defender los laureles de la Lieja Bastoña Lieja. No ha vuelto a competir desde la Flecha Valona.



El esloveno estuvo recorriendo algunos de los puertos del Tour de Francia, como el Galibier, junto a varios compañeros de equipo y más tarde se refugió en Livigno, Italia, una zona de entrenamiento en altitud de clima cálido bastante apreciada por algunos ciclistas. Antes del Tour Pogacar correrá el Tour de Eslovenia del 15 al 19 de junio, donde defenderá su título.



Primož Roglic (Jumbo-Visma), retirado del Tour en 2021 y segundo en 2020, eligió las carreteras de Sierra Nevada, donde ha estado gran parte del equipo, incluidos Wout van Aert y Jonas Vingegaard, segundo el año pasado. Ganador en París-Niza en marzo, Roglic corrió por última vez en la Itzulia, Vuelta al País Vasco, en el mes de abril, donde fue octavo.



La mayoría de los corredores del Jumbo-Visma estarán en el Critérium du Dauphiné a partir de este fin de semana, mientras que Sepp Kuss competirá en el Tour de Suiza a finales de junio. El español Enric Mas (Movistar) apuntará al podio del Tour en la que será su cuarta participación. Fue quinto en 2020 y sexto el año pasado, el balear se probará en el Dauphiné a partir del domingo. Mas aprovechó las últimas semanas para explorar las etapas clave del Tour.



El mes pasado, Mas y algunos compañeros de equipo clave visitaron los finales que se presentarán en los Pirineos en el Tour de este año. Mas no ha ganado ha sido este año cuarto en la Volta a Valenciana y noveno en la Itzulia. Corrió por última vez en Lieja, donde fue duodécimo.

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) eligió las elevadas carreteras de su país. El excorredor del Movistar, dos veces segundo en el Tour y una tercero, además de ganador del Giro y Vuelta, se recuperó de las lesiones que lo obligaron a abandonar la Vuelta a Turquía en abril y correrá en la Ruta de Occitania del 16 al 19 de junio en su única carrera. Quintana ganó a principios de temporada el Tour de Provenza y de el Tour de los Alpes Marítimos, y fue quinto en París-Niza y cuarto en Volta a Catalunya.







EFE