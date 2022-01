¡Sin filtros! Nairo habla de renovación, del Movistar y del 2022

Apenas comienza la temporada ciclística y los colombianos se ponen a punto para pedalear por las principales calles europeas en donde tendrán acción. Quintana alista la artillería para dar de qué hablar este 2022.

El colombiano habló para la revista Volata, donde no tuvo pelos en la lengua para hablar de diferentes temas: Movistar, posiblidades de ganar una grande, Tour – Vuelta, renovación con el Arkea y el Covid.



Sobre el Movistar aseguró:

​“En su momento nos estrechamos la mano con Eusebio Unzué, finalizamos bien, con buena relación y no se sabe. No me disgusta, con muchos de ellos tengo buena relación y tenemos muy buenos recuerdos. Hemos vivido cosas bonitas y es de pensar todo. Estoy concentrado en terminar temporada, en hacerlo bien y seguir siendo feliz en la bicicleta”.



¿Se puede ganar una de las competencias grandes?

"No sé si la puedo ganar o no, la competencia es mayor. Estoy convencido de que quiero hacerlo y tengo el convencimiento personal de que tengo el físico todavía. Eso es lo que sé y en lo que estoy convencido. ¿La puedo ganar? No lo sé. Tengo ganas y quiero volver a ganar, sé que el cuerpo está y que tenemos que seguir trabajando fuerte".



Y añade: "No sé si en estos años que me quedan aún queda tiempo suficiente para volver a intentarlo. Seguimos intentándolo y nunca se descarta nada. Vemos a corredores que han ganado con más de 35 años una grande. Vemos a un Alejandro Valverde en una competición del máximo nivel a los años que tiene y son referencias que también dicen que por qué no. Estoy convencido de que el físico todavía está".



¿Cuál será la hoja de ruta durante la temporada?

"El equipo no lo ha confirmado, no ha decidido tampoco nada por el Giro, pero pienso que lo más favorable para nosotros y en la condición en que estamos, hacer el Tour y la Vuelta nos viene muy bien. El Tour es el objetivo principal aunque es difícil pelear por la general, hay que ser conscientes e iremos a por etapas y algunos objetivos importantes para el equipo. Así pues, el Tour de Francia y la Vuelta a España como objetivos principales y luego, durante la primera parte de la temporada, los objetivos son París-Niza y Volta a Catalunya".



Sobre su renovación:

"El proyecto del Arkéa-Samsic va muy bien, sigue creciendo, tiene muy buenas propuestas. La verdad que, de momento, no he pensado nada más que hacer una buena temporada y no sé si seguiré”.



¿Se ha contagiado de Covid?

"No, por fortuna, no lo he tenido. Tuvo mi hermano, tuvieron algunos de mi familia y luego algunos compañeros del equipo estuvieron contagiados, pero por fortuna, yo he estado libre".