El triunfo de la familia Bernal Gómez: 'superé el cáncer'

Flor Marina Gómez, madre de Egan Bernal, ha tenido un año inolvidable, esto por cuenta del grave accidente que vivió el campeón del Tour sino por una lucha por la vida que ella tuvo que enfrentar contra el cáncer.

En un diálogo con el programa 10AM, Hoy por Hoy, de Caracol Radio, la mamá de Egan contó de primera mano cómo ha sido este duro proceso: “Ha sido una tras otra, pero no podemos decir que fue un año malo, porque finalmente pudo haber sido más malo y no es quedarnos con lo que pudo pasar sino quedarnos con lo que es”.



Doña Flor aseguró sobre su enfermedad: “Uno piensa que son cosas que están lejos de uno. Uno no piensa que le va a dar y cuando uno está ahí y ve la realidad, es muy duro, es duro estar en ese círculo, ver que tantas mujeres padecen lo mismo y nos puede tocar en cualquier momento”.

Cruzando La Capital nosotros súper emocionados por ser la última quimio de mi mamá y nos sorprendimos por la empatía de la gente en Bogotá… Todos pitando al ver el letrero 😍 pic.twitter.com/gsmrHj9rHC — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) September 30, 2022

Sobre los detalles de cómo fue el descubrimiento de su enfermedad, esto dijo doña Flor: “Fue una insistencia de Egan, un presentimiento de él. Cuando estaba en la clínica (en su recuperación) me decía que tenía que ir a controles y yo le dije que esperáramos a que saliera de todo eso. Él desde siempre quería que estuviera bien y eso me llevó a hacerme los controles”.



Sobre la forma de combatirlo esto compartió: “La EPS y los médicos, ¡todo fue tan rápido! A los 20 días ya me estaban haciendo quimioterapias y no le dimos chance al cáncer de avanzar o invadir, la gente me colaboró mucho y puedo decir que superé el cáncer, me falta la cirugía. Las quimios son muy fuertes, pero acá estamos”.



La señora Gómez destacó el acompañamiento de su familia, especialmente de Egan: “Él dice que se lo disfruta igual, porque él entiende que el poder estar ahí así sea de gregario, el hecho de poder estar caminando, es una bendición para él y si le tocó de gregario, que no lo había hecho, lo hace con mucho amor y dice que si vuelve a ganar carreras, que es el objetivo de él, va ir de a poco. Lo hace con mucho amor y no tiene inconveniente en ser gregario, para él eso es demasiado”.