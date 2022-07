'Vuelvo a casa': Egan Bernal pone en duda su participación en Burgos

Esta semana los fanáticos del ciclismo esperan la confirmación del regreso de Egan Bernal a la competencia. El pedalista colombiano entraría en acción en la Vuelta a Burgos. El zipaquireño publicó un mensaje en twitter con el que pone a dudar a sus seguidores: 'Vuelvo a casa'.

El regreso ha sido bastante complicado, cuatro meses después de la recuperación Egan ya estaba sobre la bicicleta y preparándose para su vuelta; sin embargo, desde el equipo le han dado un trato especial para acondicionar un calendario.



Como parte de su recuperación y tratamiento Egan decidió no volver a Colombia para quedarse en un campamento en Andorra organizado por el equipo Ineos. Por esta razón se suponía que Egan tenía como meta competir en la última grande del año, La Vuelta a España. Esta hipótesis rápidamente fue descartada y se especuló con volver la próxima semana en la Vuelta a Burgos, que se correrá en territorio español del martes 2 hasta el sábado 6 de agosto.



Desde la organización de la carrera no confirmaron en ningún momento la presencia del excampeón del Tour 2019: "Los medios de comunicación dicen que Bernal correrá, pero acá nosotros no tenemos ninguna confirmación”, dijo el director Marcos Moral.



Este miércoles parece terminar la especulación, Egan aseguró en su twitter: "Después de 3 semanas de concentración en altura y duro entrenamiento vuelvo a casa y acá seguimos la preparación. Siguiente gran objetivo, volver a competir. Trabajo duro, paciencia, y convicción en lo que se hace son claves para salir adelante#.