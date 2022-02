Más muestras de la recuperación de Egan: agradeció a su 'masajista'

El pedalista colombiano Egan Bernal, se recupera de las lesiones tras el accidente del pasado lunes 24 de enero. El zipaquireño publicó un par de fotos alusivas a su amigo y masajista del equipo Ineos, Cristian Alonso.

El colombiano se recupera luego de ls cinco operaciones que tuvo: "(Cristian Alonso): “mi masajista”, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil".



El zipaquireño agregó: "Casi 5 años trabajando juntos y lo que el ha hecho por mi, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó junto con @xabier.artetxe y @rafaelsantos_sportsmed para apoyar a mi mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación. Todos deberíamos tener un @cristianineos en nuestras vidas".

El pedalista del Ineos se recupera ya en casa, tras la salida de la Clínica La Sabana el pasado fin de semana, casi 14 días después del choque contra el bus. La última información indica que la Fiscalía trata de contactarse con el corredor para verificar la responsabilidad del conductor involucrado.