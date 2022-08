'No quiero contar las noches sin dormir': Egan Bernal

Egan Bernal llevaba bastante tiempo esperando regresar a la competencia en carretera. Tras su accidente, el colombiano volvió a las semanas anteriores a Dinamarca y Alemania. Tras rodar con el pelotón, el zipaquireño se destapó y habló de todo: el accidente, el tiempo de espera, la rehabilitación, su familia, el ciclismo colombino, su momento del regreso y sus objetivos para el próximo año.

En poco más de 40 minutos la Revista Mundo Ciclístico, encabezada por el ex ciclista y periodista Héctor Urrego, quien no dejó de preguntar por todo a la leyenda del ciclismo colombiana.

Acabo de llegar de Alemania, llegué esta mañana, un poquito cansado, muy contento de estar en lo mío, en pantaloneta y camiseta, mejorando poco a poco, con mucha ilusión, mucho más que cuando firmé con Andoni. Revivo los años de neo profesional, una nueva experiencia. Volver a tener el numero en la espalda es algo que no cambio por nada.

¿Qué sigue?



Profe fueron unos meses bastante complicados, me vine a Mónaco a seguir la recuperación, con mi papá la esposa y mi novia, a 200 metros tengo la clínica de la rehabilitación, llegué y al día siguiente ya tenía horario, rehabilitación, luego en la tarde bici y luego más rehabilitación, en cierto punto uno esta motivado y de sacarla de el estadio, pero la rutina durante dos meses siempre cansa un poco, fui mejorando rápidamente.

¿Cómo fue el proceso de carrera?

Me tocó presionar al equipo a tope, no te imaginas cuantas llamadas tuve que hacer para que el equipo me dejara competir, el doctor me decía que tenía una gran decisión, si tiene una caída fuerte podría quedar en silla de ruedas, cuando llegué acá claramente no me iban a dejar competir, pensaban en el próximo año, como iba evolucionando tan rápido y con todas las ganas que le echamos me fui recuperando rápidamente y empecé a hacer llamadas a presionarlos a todos para que me dejaran competir. Y nada, por fin se decidió que iba a competir en Dinamarca y resulté haciendo una carrera su perdura, así comenzó todo.

15 de agosto que van a Dinamarca...

Estaba un poco nostálgico, esperaba tener una sensación más de felicidad por volver a competir pero me sentía un poco achicopalado, ver a los compañeros y a rivales y verlos a todos bien, yo les decía que me sentía nostálgico, pensé que iba a ser felicidad, los primeros 10 kilómetros estaba asustadísimo.

¿Cómo lo recibieron en el lote?

Muy bien, muchos ciclistas me decían que chimba verlo de nuevo en el grupo, a parte que el primer día me tocó ponerme a tirar a tope, fue una buena bienvenida para mí, en este renacer iba por caramañolas, hasta que moría otra vez sobre la bicicleta a recuperar y al día siguiente lo mismo,

¿Cómo se siente?

Muy bien, para tener en cuenta todo lo que ha pasado en el año estoy super sorprendido, muy contento por la condición física en la que estoy, cuando vuelva a la competencia no va a ser ninguna locura, no quiero que se meta en problema, no lo quiero ver adelante, solo que acabe la carrera. Tenía miedo de terminar la carrera incluso estando último en el lote. No te imaginas el sentimiento.

La parte psicológica:

Yo creo que antes de la carrera lo que he dicho es que teniendo en cuenta la caída que tuve, el porrazo que me pegué, el hecho de estar vivo es ganancia, partamos de la premisa que podría estar en una tumba, y antes de la carrera estuve un poco nostálgico por sentirme un poco medio vulnerable, una sensación de no sé si lo voy a hacer bien, no quiero defraudarme, le ponen a uno el número y cuando uno se mete en el papel, y que hay personas que dependen de uno, le cambia a uno el chip, para que mi líder de lo mejor posible hasta que yo pueda.

Fuerza familiar:

Mi familia fue muy importante, de verdad, desde mi novia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mi equipo, ese grupo cercano fue muy importante para mí, las personas que siempre estuvieron ahí, esta una anécdota medio rápida: durante el primer mes tenia tanto dolor que no podía durar toda la noche acostado y tenia que pasarme todas las noches de la cama al sofá y ella, mi novia, dormía en un sofá al lado mío para que yo estuviera bien, esas pequeñas cosas que yo decía, ellos hacen lo mejor para mi y yo quiero ponerle actitud, buena vibra a la cosa, todos giraban alrededor mío, sentía cierta responsabilidad hacia ellos, fueron claves en la recuperación.

¿Cómo se encuentra su mamá?

Está muy bien gracias a Dios, se esta recuperando muy bien, hace sus quimioterapias y todas la cosa porque es algo curioso, para mi la persona es número uno. Es la persona que admiro con mi corazón por todo lo que ha vivido, de donde viene, donde se escribiera la historia de mi mamá sería un hit, hay cosas que claramente las conozco y hacen que sea mi modelo a seguir, y en este punto ella siente lo mismo, que yo soy soy su ejemplo a seguir, a los dos nos pasan cosas al mismo tiempo, cuando a ella le descubren esto fue cuando yo viajaba, yo fui con ella a recibir los resultados, cuando nos dicen esto intenté no viajar y entre todos tomamos la decisión, fue una decisión complicada, y pensando con cabeza fría lo mejor era que yo viajara a Europa y pues así lo hicimos, espero poderla ver dentro de poco, para mi ella es mi motor.

¿Qué fue lo que más le costó?

El ritmo, porque finamente cuando uno está entrenando siempre tiene la opción de parar, en carrera no puedo uno hacer eso, yo creo que fue eso y también la forma como iniciamos la competencia, que en Dinamarca me pasó, pero yo veía dentro del lote, verme ahí medio asustado, pero después me sentí orgulloso, acabado de llegar.

Su peso y condición física:

Para una gran etapa no hago menos de 58 kilos, ya me tengo la medida, más me cuesta, en este momento estoy en 59 kilos, para tirar y no haber competido, por eso me fui a perder tres kilos que tenía de más, estoy bien, motivado contento, no vale la pena enloquecerme a bajar un kilo, tratando de ganar la máxima fuerza posible.

Fue al Tour y Giro, como invitado:

Fueron dos sesiones diferentes, aun no estaba para competir en el Giro, por ese entonces no se me pasaba la cabeza por competir, entrené, estuve la presentación de la etapa, pero en el Tour ya fue diferente, habían pasado dos meses, en el tour estuve con el equipo y verme en el bus, en los carros ya fue como quiero estar acá otra vez, este es mi mundo, esto es por lo que yo vivo, cuando me devolvieron fue como no puede ser.

¿En que proporción se ha recuperado?

Al hombre al ser humano, espero 10 de 10, yo creo que me siento bien. Y en cuanto a deportista, yo siento que me hacen falta 40 wattios, no se que porcentaje sería, pero no sé, estoy en el punto que termino carreras pero me hace falta un poquitín para hacer la diferencia, para poder estar con el grupo de los favoritos, vamos por buen camino.

Resultados del Giro y Tour

El giro siempre da sorpresas, yo casi la pierdo en un día, en el Alpe Di Mera casi pierdo todo, es durísimo. Vingengaard demostró que tenía un gran equipo, Pogacar también estuvo ahí pero ambos son excelentes corredores. Los dos merecen el mismo respeto. Yo la verdad le tengo mucha fe a Carlos Rodríguez, no sé si para ganar, pero creo que ha demostrado que es uno de los ciclistas que de ahora en adelante hay que tener en cuenta para carreras de 3 semanas, y está ahí en la general.

Objetivos próximos

Modificación siempre puede haber el ideal sería: Toscana, Sabattini, Pantani, después Croacia, que es una carrera por etapas, creo que son 4 o 5 días, y luego carreras de un día en Italia y luego Lombardía, así yo no pueda terminar a cualquier carrera que me lleven ahí voy.

¿Cómo proyecta su 2023?

Primero que todo tengo que quitar un material que tengo en la rodilla derecha, básicamente se pulverizó la rodilla, no se como el doctor hizo para reconstruirla, tengo todo el material ahí, y este material lo quieren quitar apenas termine la temporada, vendría siendo después de Lombardía, no sabes si esa cirugía en Colombia o acá en Mónaco, a final de octubre tengo concentración en Mónaco y ya esperaría a pensar en el 2023.

Cuando uno acaba temporada se toma un par de semanas, por lo general yo me tomo más, este año lo que se tome en recuperar la rodilla y a preparar a full, pero es que la primera parte es lo mismo, la primera parte es fondo fondo y en enero o febrero se mirará si se hace Giro o Tour de Francia. Si me pongo a pensar todo por lo que pasamos es algo muy duro, no es tan fácil decir, tranquilos todo va a estar bien, no lo es, no ha sido fácil, sean conscientes de que no va a ser fácil. No quiero contar las noches sin dormir, si iba a poder a ser o no. Si uno da lo mejor de uno mismo y se lo propone y se empeña y si se obsesiona uno obligo al cuero y al destino a que pase. Todavía no lo he hecho pero hay que hacerlo, el apocalipsis.

Temporada del ciclismo en Colombia

Profe la verdad no tengo ni idea, soy sincero, miro poco, cuando estoy en casa el ciclismo está prohibido, las carreras que yo hago y vuelvo a casa, la única foto que tengo es una mía con mi hermano, de resto en la casa en Mónaco no tengo mucho.

Admiración por Pantani

Tiene una gran historia, fue mi modelo a seguir, luego de fue un gran ciclista tuvo muchos problemas y después de su accidente, pudo ganar Giro y Tour. No es como Lance Armstrong, ni Alberto Contador que los alance a ver.