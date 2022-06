¿Dopaje? Palazo del ciclismo a Rafael Nadal por jugar infiltrado

Dos grandes referentes del ciclismo mundial se pronunciaron con respecto al triunfo de Rafael Nadal, este fin de semana, en uno de los torneos de tenis más importantes del mundo, el Roland Garros.

Una infiltración es inyectar un medicamento directamente en la parte del cuerpo que duele, las articulaciones que con más frecuencia se infiltran son el hombro, la cadera, la rodilla, el codo, el pie y la mano.



Ese el caso de Rafa Nadal, quien desde el año 2005 padece del síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo, por lo que reconoció que ha tenido que infiltrarse durante varios partidos de Roland Garros para poder jugar, hecho que no le hace gracia a Thibaut Pinot y Guillaume Martin.

Los pedalistas franceses, referentes del ciclismo mundial, criticaron fuertemente el hecho de que el tenista se infiltrara. “Héroes de hoy…”, escribió Thibaut Pinot, luego de tocar el tema.



El francés, Guillaume Martin, también se refirió al tema en L’Equipé: “Lo que hizo Nadal hubiera sido imposible en la bicicleta, y creo que eso es normal. Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites (…) Pasan por héroes, pero son ‘sustancias’ para ayudar a desaparecer el dolor”.

El español Rafael Nadal reveló, tras ganar su decimocuarto Roland Garros, que jugó infiltrado: “El peor momento lo pasé tras el partido con (Corentin) Moutet, no podía andar. Por suerte, mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar infiltrado”.