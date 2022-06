Un 'cóndor' herido: Carapaz se salta el Tour y cambia de objetivos

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que recientemente quedó en el segundo lugar del Giro de Italia, anunció este lunes que se saltará el Tour de Francia para enfocarse en la Vuelta a España, donde terminó en el segundo escalón del podio en 2020.

Dentro del calendario que tenía previsto a inicios de año estaba disputar dos de las grandes vueltas y, tras el esfuerzo realizado por ganar su segundo Giro, Carapaz ha decidido reservarse todas sus fuerzas para la vuelta española. "Ese sería el principal objetivo. Previamente es posible haga una vuelta pequeña como la Vuelta a Polonia. Luego terminaría la temporada con un par de clásicas", manifestó el corredor del Ineos Granadiers en una conferencia de prensa a su regreso a Ecuador.



"Voy a estar alrededor de un mes en el país. Estimo que estaré en casa, en (la provincia de) Carchi para entrenar. Es un lugar que me gusta mucho, y siempre me quedo ahí para entrenar. Es mi lugar preferido", reconoció Carapaz en una conferencia de prensa. El campeón olímpico en Tokio 2020 afirmó que el balance del último Giro "es positivo" pese a haberse visto superado en los días finales por el australiano Jai Hindley.



"Ha sido un Giro con bastante competitividad, y he tenido una regularidad bastante grande. Ha habido días más ajetreados que otros, pero en general las ganas de querer ganar han estado al 100 %", señaló el deportista, conocido como la "Locomotora del Carchi", norteña provincia andina de Ecuador fronteriza con Colombia. Carapaz restó importancia al hecho de ser el ciclista latinoamericano que más veces se ha vestido el maillot rosa en el Giro de Italia, "porque lo más importante no es el número, sino la manera en las que se ha ganado".



"Al final son recuerdos", señaló Carapaz, de 29 años, antes de destacar que lo más emotivo para él es comprobar que forma parte de la élite del ciclismo mundial desde que se inició como deportista profesional.

"Es algo bastante grande. A nivel del mundo hay cuatro o cinco deportistas, y entre ellos estoy yo. Mi mayor orgullo es que puedo estar entre los mejores", apostilló. Para el ciclista también es importante ser visto como un ejemplo para la juventud e instó a los niños y niñas a "no dejar de pedalear", porque "hay luchar por los sueños, no rendirnos", ya que "como en la bicicleta, si dejas de pedalear, te vas a caer". Por su parte, como patrocinador de Carapaz, el presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta, afirmó que el ecuatoriano "es un ejemplo de tenacidad, esfuerzo, perseverancia, lucha, dedicación y disciplina" y "la única forma de ser los más grandes y mejores es si cultivamos esas virtudes".





EFE