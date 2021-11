Bayern se adelantó, pero bajó la guardia: triunfo contra Dínamo

Bayern Múnich logró otro triunfo, un poco más sufrido de lo común, desde el marcador. 1 a 2 en Kiev con calma, bajando un poco el acelerador, pero, permitiendole al Dínamo creerse un poco más para hacerle daño a los bávaros, que por poco lo logran.



¡Para mandar a enmarcar y mirar una y otra vez! Así fue el gol de Bayern Múnich, para adelantarse en el partido contra Dínamo de Kiev. En medio de la nieve, Robert Lewandowski logró una chilena perfecta, desafiando la misma física y gravedad.



El polaco logró empalmarla de primera intención y abrir el marcador en el olímpico de Kiev, dejando a los bávaros como líderes con puntaje perfecto en su grupo.

Los alemanes empezaron a tener mayor control del partido, buscando respaldar su trabajo con llegadas, pero ese último toque no los favoreció, pues la cancha y el ritmo medio impuesto fueron culpables de que Bayern no acumulara una goleada más en la fase de grupos. Kingsley Coman se encargaría de anotar el segundo, en una gran jugada colectiva, donde hubo cerca de 21 toques, siendo Sané el único en no tener interacción con la esférica.

Para la segunda parte, Bayern disminuyó más el ritmo, tratando de darle tramite al juego, con posesión, en la que fueron superiores. Sin embargo, en medio de esa situación, los ucranianos empezaron a generar opciones de peligro, siendo Neuer fundamental para evitar la caída del arco.



El descuento llegó al minuto 70, en un error de marca por parte de Davies, quien se encontraba regresando de un ataque, dejando la zona izquierda sola, para que Garmash marcara el tanto de los locales. Mucho ímpetu y poca claridad por parte del Dínamo, que deberá esperar la caída del Benfica para soñar con llegar a los puestos de Europa League.