Árdua batalla en Alemania: el Tottenham de Dávinson visita al Leipzig

Entre lesiones, dudas en el juego del equipo y el resultado negativo de la ida (derrota por 1-0), el Tottenham necesita este martes (3:00 PM) una remontada en Leipzig para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones, única manera para José Mourinho de demostrar que sigue siendo 'The Special One'.



En la ida disputada en Londres, el resultado no reflejó la superioridad mostrada por los alemanes. Durante 70 minutos, los 'Spurs' corrieron detrás de la pelota, que no vieron hasta que el Leipzig levantó el pie del acelerador en el tramo final.



El club londinense, no obstante, es capaz de dar la sorpresa lejos de su estadio: finalista inesperado el año pasado, el Tottenham escribió las más bellas páginas de su aventura europea como visitante, con una victoria (1-0) en Dortmund en este mismo estado de la competición y, sobre todo, en la semifinal heroica en Ámsterdam, cuando remontó la eliminatoria con tres goles en los últimos 35 minutos, el decisivo en el 90+6 a cargo del brasileño Lucas Moura.



Pero aquella epopeya estuvo liderada desde el banquillo por el argentino Mauricio Pochettino, sustituido por Mourinho en noviembre. Es cierto que el entrenador portugués cuenta con un palmarés impresionante, con dos 'Champions' ganadas con el Oporto (2004) y el Inter (2010), pero sus éxitos quedan ya lejos y su balance reciente no tiene nada de glorioso.

Los equipos dirigidos por el técnico portugués no han ganado ninguna de las últimas siete eliminatorias disputadas en Copa de Europa, aunque Mourinho trató este lunes de insuflar optimismo. "Creo que voy a ganar títulos con el Tottenham. He ganado en todos los clubes en los que he estado y creo que lo haré aquí también", dijo en la conferencia previa al partido. El pesimismo que rodea al club inglés dice mucho de la pérdida de prestigio de Mourinho, otrora considerado capaz de dar la vuelta a cualquier situación.