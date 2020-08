'La final no se juega, se gana': Thiago, con los pies sobre la tierra

Bayern Munich está a tan solo un partido de lograr el máximo objetivo de la temporada: ganar la Champions League. El equipo bávaro se impuso sobre el Lyon 3-0, y tendrá que enfrentar al PSG en la gran final, el próximo domingo en el estadio Da Luz de Lisboa.

Tras finalizar el encuentro, uno de los jugadores que atendió a los medios fue el español, Thiago Alcántara, quien aseguró que fue un partido difícil pese al resultado, pues en varios momentos, Lyon tuvo la oportunidad de descontar el marcador: "No pensamos más allá. Solo mirábamos a este partido, con el resultado a favor, si lo estábamos haciendo bien, si jugábamos mal".



"En un momento de la segunda parte estábamos incómodos por el cansancio y por el marcador a favor, pero supimos controlarlo bien. Fue algo agridulce, pero vamos a dejarnos de tonterías, que estamos en la final de la Champions", precisó el mediocampista.



Asimismo, el volante de 29 años, manifestó que no se pueden dejar llevar por la euforia de la victoria, pues aún les hace falta el partido decisivo para quedarse con el trofeo: "No queremos saber de imbatibilidad. Vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más aún en la final. Como decimos en España, la final no se juega, se gana. Estamos tranquilos, jugamos bien, la alegría la tenemos dentro del vestuario, pero no hace falta alardear de ella", concluyó.