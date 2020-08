Sin brillo pero con gol: Bayern despacha a Lyon y va a final con PSG

No sobró nada, no fue aquella noche descollante, de vértigo y potencia de los cuartos de final, pero no se gana siempre con ese lujo y Bayern Múnich, rey del pragmatismo, lo sabe y lo aplica para ser finalista de la Champions League.

El equipo de Flick fue eficaz y se impuso 3-0 con un doblete de Gnabry, pero además fue paciente y luego inteligente para despachar al voluntarioso Olympique Lyon, al que se le acabó pronto la gasolina para hacer más daño.



Y eso que la primera llegada no sería del favorito sino de Lyon, en un pase profundo que sorprendió a toda la zaga roja y un remate de Depay que sacudió la red, pero por fuera. ¿Se podía atacar al Bayern? ¡Se podía!.



Anthony Lopes alcanzó a desviar un intento defectuoso de Goretzka a los 9 y sí, era un partido que se jugaba de nuevo a la velocidad de los alemanes pero ante un rival al que, a diferencia de Barcelona, no le pesaban los pies: atrevido, audaz, casi irrespetuoso era el Lyon en los primeros minutos.



Metía un susto a los 12 a los 27 al superar su marca pero Boateng milagroso atravesó la pierna cuando ya encaraba a Neuer y entonces el remate al palo, ¡de Lyon! Una jugada espectacular, que iba a ser el gol de año para Ekambi, con doble desmarque en el área pero la suerte le negó la gloria.



Pero ocurre que el de enfrente era Bayern: a los 17 su primera opción fue gol, es decir golazo: carrera al medio desde la derecha, arrastre de marcas a pura fortaleza y bombazo al palo derecho, imposible para Lopes.



Y pasaría derecho. El doblete de Gnabry llegaría a los 32 cuando se le quedaba la pelota a Lewandowski a centímetros de la raya, pero de atrás llegaba su compañero para asegurar el 2-0. Y ya la chispa de rebeldía de Lyon palidecía. Era obvio.



Para el segundo tiempo el dominio alemán se mantenía y perdía en el mano a mano Perisic contra Lopes en la primera llegada.



Pedían mano los franceses pero era solo un tiro de esquina, que controló Neuer sobrio, sin estrés. No había por qué.



A los 57 por fin llegaba al campo Dembelé, el hombre que le hizo el daño al Manchester City, y en su primea pelota habilitó para el remate de Ekamby quien en un cierre tremendo de Neuer, con todo el cuerpo, vio cómo le impedía otra vez el descuento. Y ya no aparecería más la ilusión de gol de Lyon.



A los 79 se anulaba la jugada de gol de Coutinho por roce de Goretzka cuando el brasileño entraba habilitado, pero ya no había vértigo, ni derroche atlético, ya se jugaba una semifinal con todas las precauciones, un partido de sangre fría que heló incluso la intención aquella con la que arrancaba Lyon.



Sobre el cierre, a los 87, un puñal al corazón de los ilusionados franceses: gol de cabeza de Lewandowski a la salida de un tiro de esquina para el 3-0 final.



Así, sin ese descollante ritmo de los cuartos, Bayern se instaló en la gran final y decidirá, contra PSG, al nuevo rey de Europa, en esta atípica temporada. Lo que no faltarán es estrellas en la cancha este domingo, en Lisboa.