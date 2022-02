Sergio Ramos, con el corazón dividido: así vivió el PSG vs Real Madrid

El español Sergio Ramos seguro que lo pasó mal en el palco del Parque de los Príncipes en el que, junto a su mujer Pilar Rubio, vio el partido que enfrentó a su París Saint-Germain contra el que fue su equipo durante 16 temporadas como el Real Madrid.



Curiosamente, quizá inspirado por el ‘minuto noventa y Ramos’ que tanta gloria le dio al Real Madrid, fue el PSG el que tuvo ese espíritu y se llevó la victoria en m.90+4 con un gran gol de Kylian Mbappé (1-0).

Un reencuentro marcado en rojo en el calendario de aficionados, prensa, y, sobre todo, el suyo. Pero las lesiones -en las últimas fechas en el sóleo- que no le dejan tener continuidad desde hace casi un año -12 partidos jugados entre 2021 y lo que llevamos de 2022- le privaron de disputar un partido tan especial. Ahora, le queda subrayado el 9 de marzo cuando el PSG visitará el Santiago Bernabéu en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Encuentro para el que, seguro, se reencontrará con los aficionados a los que durante tantas campañas le brindó alegrías y títulos. Para entonces podría estar sobre el verde y no en un palco, como ocurrió este martes en la ida.



Un asiento que a buen seguro estuvo caliente conociendo la intensidad con la que Ramos vive los partidos, también cuando no puede ayudar sobre el césped; como bien demostraron los partidos que se perdió mientras se jugaba a puerta vacía debido a la pandemia del coronavirus.



Mucho habrá cambiado cuando vuelva a Madrid. Primero, él defendiendo los colores del PSG y lo hará ya en un Santiago Bernabéu que no pisa desde el 1 de marzo de 2020 y que está en plena fase de remodelación.



EFE