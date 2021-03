Semana 'de infarto' en Champions League: se definen los ocho mejores

Este martes se jugarán los dos primeros duelos de vuelta de la fase de octavos, a los que Porto de los colombianos Luis Díaz y Matheus Uribe, y Borussia Dortmund, llegan con la ligera ventaja sobre Juventus, de Juan Cuadrado, y Sevilla, respectivamente.



Será una semana imperdible que entregará los primeros clasificados a la fase de cuartos de final.

Juventus vs Porto

Día: Martes, 9 de marzo

Hora: 3:00 pm

*El partido de ida terminó a favor del elenco portugués (2-1) con goles de Medhi Taremi y Moussa Marega, con descuento de Federico Chiesa. El partido será en el Juventus Stadium y Andrea Pirlo logró recuperar al colombiano Juan Guillermo Cuadrado.



Borussia Dortmund vs Sevilla

Día: Martes, 9 de marzo

Hora: 3:00 pm

*El elenco alemán ganó de visita 2-3, con doblete de Erling Haaland y tanto de Mahmoud Dahoud. Sevilla consiguió acortar la diferencia con Suso y Luuk de Jong. Este duelo de vuelta será en el Signal Iduna.



Las voces de los protagonistas



Andrea Pirlo (DT Juventus): "Analizamos la ida muchas veces. Preparamos el partido diferente pero haber estado en desventaja nos cambió la forma de jugar. Deberíamos haber tenido más claridad, aprendimos de los errores. El resultado está abierto, tenemos que ser inteligentes y manejar el partido para lograr la clasificación. Mañana es un partido decisivo".



Sergio Conceicao (DT Porto): "Somos un club histórico, con fuerza y somos capaces de pasar esta eliminatoria. Vamos a jugar un partido a imagen de lo que somos como equipo e intentaremos ganarlo. Vamos a hacer todo lo posible para clasificarnos".



Marco Reus (jugador Dortmund): "Nos enorgullecería muchísimo llegar a los cuartos de final. Es un incentivo suficiente saber que está en el #UCL puede continuar. Tenemos que estar preparados para todo y lo estaremos".



Joan Jordan (jugador Sevilla): "Somos conscientes del partido que tenemos delante y el equipo está convencido de hacer un gran encuentro. Creemos en ello, confío muchísimo en mis compañeros y estoy convencido de que será un gran partido. Lo único que me preocupa es que hagamos un buen partido y a partir de ahí vamos a tener nuestras opciones. Tenemos que ser un equipo muy fuerte y agresivo sin balón para intentar hacerles daño".



PSG vs Barcelona

Día: Miércoles, 10 de marzo

Hora: 3:00 pm

*En la ida, Kylian Mbappé fue la piedra en el zapato para los españoles. El francés convirtió tres de los tantos, mientras que Moise Kean puso el definitivo 1-4, con descuento de Lionel Messi. Para este duelo el equipo parisino habría encaminado sus fuerzas a recuperar a Neymar, baja por lesión en los últimos encuentros.



Liverpool vs Leipzig

Día: Miércoles, 10 de marzo

Hora: 3:00 pm

​*El inglés Liverpool fue otro que sacó una importante ventaja en la ida. Se impuso por dos goles, con tantos de Mohamed Salah y Sadio Mané, y ahora en condición de local buscará mantener la ventaja sobre los alemanes.



Estos serán los cuatro partidos de esta semana por Champions League, semana definitiva para conocer qué grandes se quedarán a medio camino en la competencia más importante a nivel de clubes en Europa. La próxima semana será el turno para otros ocho equipos, entre ellos el Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel, se visita al Real Madrid.