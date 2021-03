¿Juventus remontará? DT habló: 'estos son los partidos de Cristiano'

Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, consideró este lunes, en víspera de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto, que este tipo de partidos son los que más gustan al portugués Cristiano Ronaldo, con el que preparó un trabajo particular para que llegue al máximo a la cita.

"Estos son los partidos de Cristiano. Está motivado, pudo descansar estos días, organizamos con él un trabajo personalizado tras el encuentro (del martes) contra el Spezia y está ilusionado por jugar este partido", dijo Pirlo en la rueda de prensa previa al encuentro con el Oporto.



El Juventus se encomendará a Cristiano para remontar en casa el 1-2 sufrido en la ida en Do Dragao y avanzar a los cuartos de final tras la eliminación del año pasado contra el Lyon en los octavos. "Es un partido decisivo, es como una final, pero lo será también para el Oporto. Debemos remontar el resultado negativo de la ida, debemos darlo todo, con lucidez en la gestión. No creo que se me juzgue por mi temporada por esto, trabajo día a día, pero mañana es decisivo", afirmó Pirlo.



El técnico italiano, en su primera experiencia absoluta en un banquillo, destacó que la cita es muy importante para el club, pero que no está preocupado personalmente por su futuro: "Si tuviera miedo por mi futuro en el banquillo ni siquiera hubiera venido a la rueda de prensa". "Debemos hacer un partido técnico, jugaremos contra un rival compacto, con líneas apretadas, tenemos poco tiempo para pensar. Tenemos que ser pacientes, no hay que tener prisa, hay que tener paciencia y moverlos", afirmó al analizar lo que necesita su Juventus para remontar.



Confirmó la titularidad del brasileño Arthur Melo en el centro del campo y brindó otros sentidos elogios al español Álvaro Morata, delantero protagonista con un doblete y una asistencia en el triunfo liguero del sábado contra el Lazio (3-1). "Morata mejora siempre. Es inteligente, ambicioso, es algo importante para un futbolista. Siempre busca encontrar soluciones distintas, le gusta estudiar a sus rivales, es un aspecto positivo", aseguró.