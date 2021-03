El ‘Kun’ Agüero ficharía por FC Barcelona: bombazo de Ibai Llanos

Sergio el ‘Kun’ Agüero podría convertirse en el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2020/2021. El delantero argentino termina su contrato con Manchester City en junio y no parece que vaya a renovar su contrato. Así, podría llegar al equipo catalán, como lo desveló el famoso ‘streamer’ español Ibai Llanos.



Antes de que Ibai fuera entrevistado por Jordi Évole en el programa ‘Lo de Évole’ de ‘LaSexta’, ambos estuvieron hablando en Twitch. Allí, el ‘streamer’ tiró un anuncio sobre la posibilidad de que Agüero llegue al Barça.



“Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino”, dijo Ibai a Évole. “¿A Lautaro?”, preguntó Évole, algo que inmediatamente contestó Ibai: “No, no, uno más grande. El ‘Kun’ Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça”, apuntó.



Agüero tiene una amistad con Ibai, y ambos han coincido en transmisiones, pues el argentino es un apasionado por los videojuegos. Además, el ‘Kun’ es amigo de Lionel Messi, y la opción de jugar juntos en ataque sería un gancho ideal para convencer a la ‘Pulga’ de que se quede en el Barça la próxima temporada.