Robert Lewandowski, rey de la ley del ex: una envidiable estadística

Para nadie es un secreto que el cambio le vino demasiado bien a Robert Lewandowski. Una sonrisa de mejilla a mejilla que demuestra lo contento que es el polaco de 34 años en el FC Barcelona, una historia que inició como una novela interminable, y que parecía no tener un final feliz porque el Bayern de Múnich no quería perder a una pieza tan importante.

Finalmente, no hubo dudas de que el FC Barcelona iba a hacer todo lo posible para atar a Robert Lewandowski, que, de hecho, su anhelo de llegar a Cataluña va acompañado de un tema personal: sabe que en LaLiga podría conseguir un tan anhelado Balón de Oro. Así las cosas, el conjunto catalán le ha puesto una gran pelea al Real Madrid por la cima de la máxima competencia española. Xavi Hernández sabe lo importante que será el polaco, y él le responde con goles.



Robert Lewandowski ha disputado los cinco partidos iniciales de LaLiga y sus números con el FC Barcelona son más que dicientes. Es el goleador del certamen con seis goles, y en la Uefa Champions League debutó dulce con las redes ante el Viktoria Pilzen anotando su primer triplete con la camiseta azulgrana. En seis encuentros, ha anotado nueve tantos.



Ahora, Robert Lewandowski se cita contra su exequipo, el Bayern de Múnich en la segunda fecha de la Liga de Campeones. Nuevamente, el dolor de cabeza del FC Barcelona, que no olvida un negativo resultado de 2-8 en contra en el Camp Nou en la temporada 2019/20. Lewandowski intentará apaciguar los ánimos en un durísimo choque que los bávaros demuestran que, sin el polaco, de igual manera saben cómo ganar en el certamen internacional.



El panorama pone al Barcelona como favorito, pues ha ganado cuatro partidos de los cinco posibles. Se mantiene invicto, y aunque el Bayern de Múnich tampoco ha perdido, cosechan tres empates seguidos, y están en la tercera casilla de la Bundesliga. Cada partido tiene su historia, y alguien que sabe crearlas es Robert Lewandowski con sus impresionantes números amenazantes al Allianz Arena.



Y es que Robert Lewandowski, quien empezó a hacer su nombre en el Borussia Dortmund, luego saltó al Bayern de Múnich y en ocho años como bávaro, no dejó de marcarle goles a su anterior club, algo que quiere repetir, pero esta vez jugando con el Barcelona enfrentando a los muniqueses. 27 goles en 26 partidos frente al Dortmund son cifras que hablan por sí solas.



Si bien este Barcelona de Xavi Hernández apasiona, y mucho, será el primer rival de calidad con el que se verá las caras en esta temporada. Servirá para medir cómo están parados realmente. Este será el regreso de Robert al Allianz Arena, en donde seguramente los aficionados estarán divididos por la manera cómo abandonó las filas bávaras el polaco.



Como si fuera poco, no solo maneja una estadística dulce cumpliendo con la inexorable ley del ex contra el Borussia Dortmund, pues ahora querrá construir una historia similar en anotaciones y en victorias. Contra el equipo amarillo, los venció en 19 ocasiones, empató una vez, y seis tropiezos en Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa nacional.